Vipnet će tri godine ekskluzivno emitirati UEFA Ligu prvaka na Vip i B.net TV-u

Vipnet će od iduće sezone biti jedini privatni TV provider s ekskluzivnim pravima za UEFA Ligu prvaka u Hrvatskoj, rečeno je danas na tiskovnoj konferenciji upriličenoj ovim povodom.

Vipnet je prava otkupio za sezone 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Riječ je o 120 utakmica uživo koje će tijekom sezone biti emitirane u HD kvaliteti na Vip i B.net TV-u. Pritom Vipnet ima prava na sve utakmice uživo utorkom i sve utakmice uživo srijedom, osim jedne koju odabire javna televizija - dakle HRT. Specijalizirani kanali - njih najmanje pet - s emitiranjem počinju 1. srpnja 2018., a prijenosi utakmica uživo počinju u kolovozu s posljednjom kvalifikacijskom rundom i nastavljaju se s prijenosima grupne faze te playoffa. U okviru ugovora, Vipnet je također otkupio prava na arhivu svih utakmica Lige prvaka odigranih od 2009. godine. Osim arhive svih utakmica, Vipnet je nositelj prava i na sažetke utakmica kao i na 33 epizode Magazina Lige prvaka.

"Utakmice Lige prvaka bit će dostupne na svim Vip TV platformama u svim dijelovima Republike Hrvatske. To konkretno znači da će korisnici Ligu prvaka moći pratiti preko vlastite Vipnetove optičke mreže koja je dostupna u više od 450 tisuća kućanstava u Hrvatskoj. Pored toga, najgledanije sportsko natjecanje bit će dostupno u HD kvaliteti na satelitskoj platformi, Vip SAT TV te na IPTV-u, odnosno na bakrenoj infrastrukturi", rekli su Vipnetovci.

Kolika će biti cijena dodatnih programa putem kojih će se moći gledati UEFA Liga prvaka još uvijek nije definirano, no na konferenciji je rečeno kako se radi o "premium sadržaju" i kako će ovaj ekskluzivni ugovor Vipnet svakako nastojati monetizirati. Za sada su, kažu, u fazi pregovora s oglašivačima.

Osim tradicionalnih platformi, utakmice će biti moguće pratiti i na Vip NOW platformi, namijenjenoj gledanju televizije u pokretu na mobilnim telefonima i tabletima. U pretplatu su uključena 22 TV programa i preko 3500 najpopularnijih filmova i serija. HBO on demand uključen je u mjesečnu naknadu i dolazi s više od 230 sezona hit serija. Vip NOW uz streaming opciju omogućava neograničeno pregledavanje sadržaja bez naplate podatkovnog prometa.

Komentirajući sve ovo, predsjednik Uprave Vipneta Jiří Dvorjančanský je rekao: „Proteklih nekoliko godina, Vipnet je najbrže rastući konvergentni operatora, a kupnjom ekskluzivnih prava za distribuciju TV sadržaja, osiguravamo rast i u idućim godinama. Ekskluzivna prava za UEFA Ligu prvaka predstavljaju vrhunac TV ponude i okidač za odabir TV providera i zato sam izuzetno ponosan što ćemo gledateljima moći ponuditi najgledanije nogometno natjecanje. U kombinaciji s kontinuiranim investicijama u najnoviju mobilnu i fiksnu infrastrukturu, predani smo zadržavanju pozicije Vipneta kao telekom operatora s najboljim zadovoljstvom korisnika.“