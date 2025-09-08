Eksplozija eSIM tržišta za turiste - telekomi gube korisnike roaminga

Globalno eSIM tržište raste nevjerojatnom brzinom, a specijalizirani pružatelji usluga preuzimaju primat. Tradicionalni telekomi suočeni su s padom prihoda od roaminga dok korisnici otkrivaju jeftinije i praktičnije alternative

Bug.hr ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 06:30

Svijet telekomunikacija prolazi kroz tihu, ali snažnu revoluciju. Tehnologija ugrađenih SIM kartica, poznatija kao eSIM, rapidno mijenja pravila igre, posebice za putnike. Prema novom izvješću analitičke tvrtke CCS Insight, globalno eSIM tržište pokazuje znakove dramatične ekspanzije, prijeteći nekad nedodirljivim prihodima mobilnih operatera od roaminga.

Trenutno više od 1,3 milijarde ljudi posjeduje pametni telefon kompatibilan s eSIM tehnologijom, a očekuje se da će ta brojka premašiti tri milijarde do 2030. godine. Posebno su u porastu putni eSIM-ovi, čiji će se broj, prema projekcijama, povećati sa 70 milijuna u 2024. na čak 280 milijuna do kraja desetljeća. Očekuje se da će vrijednost tržišta premašiti 4,4 milijarde dolara, potaknuta rastom međunarodnih putovanja i sve većom sviješću korisnika o prednostima eSIM-a.

Vodeću ulogu u ovom rastu preuzeli su specijalizirani pružatelji usluga poput Airala i Holaflyja, koji agresivno ciljaju međunarodne putnike nudeći im znatno povoljnije alternative klasičnim roaming tarifama. Primjerice, Airalo je objavio da je dosegao 20 milijuna korisnika, čime je udvostručio svoju bazu za manje od godinu dana. U međuvremenu, neke zrakoplovne tvrtke i druge kompanije usmjerene na putovanja također su počele nuditi vlastite eSIM usluge, dodatno ugrožavajući prihode telekoma.

Samo je nekolicina velikih operatera, uključujući Vodafone i Orange, odgovorila s konkurentnim eSIM opcijama. Analitičari sugeriraju da operateri moraju pažljivo balansirati između obrambenih strategija i prilika za privlačenje novih korisnika, širenje na nova tržišta i diverzifikaciju ponude.

Istraživanje CCS Insighta pokazuje da Sjeverna Amerika predvodi u usvajanju tehnologije, gdje se putni eSIM-ovi koriste na gotovo petini međunarodnih putovanja. Predviđa se da će taj udio porasti na 41% do 2030. godine, što je potaknuto širokom upotrebom uređaja s podrškom za eSIM, uključujući iPhone modele koji se od 2022. prodaju isključivo s eSIM-om na američkom tržištu. Širenjem upotrebe, početna prednost koju imaju specijalizirani pružatelji usluga mogla bi se smanjiti, što će dovesti do komoditizacije tržišta. Analitičari predviđaju konsolidaciju i daljnju diverzifikaciju unutar sektora jer će zasićenje smanjiti prostor za nove "disruptore".

Za globalne mobilne operatere, pad prihoda od roaminga predstavlja jasnu prijetnju. Međutim, to je ujedno i prilika za preispitivanje poslovnih modela i istraživanje novih usluga u krajoliku koji se brzo mijenja. Kako je rekao Kester Mann, direktor u CCS Insightu: "Putni eSIM-ovi okreću tradicionalno tržište roaminga naglavačke. Priljev novih igrača, oštar pad cijena i prelazak na udaljenu aktivaciju usluga mijenjaju način na koji ljudi razmišljaju o povezivanju dok su na putu."



