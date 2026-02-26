"U roamingu kao kod kuće" uskoro i diljem zapadnog Balkana

Europska komisija predložila je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom kako bi ih se integriralo u režim besplatnog roaminga

Europska komisija službeno je predložila otvaranje pregovora sa šest država zapadnog Balkana – Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom – s ciljem njihove potpune integracije u europski režim "u roamingu kao kod kuće". Tim se potezom nastoji eliminirati dodatne naknade za mobilne pozive, tekstualne poruke i prijenos podataka za sve privatne i poslovne korisnike koji putuju između Europske unije i regije.

Nakon što se postigne usklađenost s regulatornim pravilima EU-a i dovrše bilateralni sporazumi, putnici će moći koristiti mobilne usluge pod istim uvjetima kao u matičnim državama. Inicijativa nije usmjerena samo na olakšavanje privatnih putovanja i turizma, već i na poticanje poslovne suradnje te lakše održavanje kontakata tijekom studiranja ili rada u inozemstvu, čime se stvara preduvjet za čvršću ekonomsku povezanost.

Postupni proces

Sljedeći ključni korak u ovom procesu jest dobivanje odobrenja Vijeća, nakon čega će Komisija započeti pojedinačne pregovore sa svakim od partnera. Bilateralni sporazumi predstavljaju formalni put prema proširenju zone besplatnog roaminga, a njihova brzina sklapanja ovisit će o spremnosti svake države da svoje zakonodavstvo u potpunosti prilagodi strogim pravilima Unije o telekomunikacijama.

Prijedlog se izravno nadovezuje na dosadašnje dobrovoljne obveze pojedinih mobilnih operatera koji su već ranije snizili cijene roaminga između EU-a i zapadnog Balkana. Također, regija već koristi prednosti vlastitog Regionalnog sporazuma o roamingu, a novi prijedlog predstavlja nadogradnju tih uspjeha i širenje pogodnosti na cijeli prostor Europske unije, čime se dodatno potiče digitalna transformacija regije.

Strategija rasta

Prijedlog je konkretan primjer pristupa EU-a postupnoj integraciji prije pristupanja EU-u, kako je utvrđeno u planu rasta za zapadni Balkan za 2023. Planom rasta ostvaruju se koristi od članstva u EU-u postupnim uključivanjem partnera sa zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU-a. Taj pristup u fazama donosi opipljive koristi građanima i poduzećima već prije punopravnog članstva, a istodobno je čvrsto ukorijenjen u procesu proširenja. Time se šalje i jasna poruka o namjeri stvaranja zajedničkog digitalnog prostora koji će olakšati svakodnevni život milijunima korisnika s obje strane granice.

"Naknade za roaming problem su za ljude diljem zapadnog Balkana. Oni utječu na radnike koji prelaze granice ili obitelji koje jednostavno žele ostati u kontaktu. Iznenađujući računi ili veće naknade tijekom putovanja nešto su što više ne znamo unutar EU-a. Danas smo predložili da se to proširi na zapadni Balkan. To bi značilo lakše pozivanje i korištenje mobilnih podataka po domaćim cijenama", poručila je Marta Kos, povjerenica za proširenje Europske komisije.