Ericsson i Magyar Telekom uvode 5G u Mađarsku

Magyar Telekom i Ericsson u Mađarskoj uvode 5G usluge, inicijalno u dijelovima Budimpešte, uključujući sjedište Magyar Telekoma u Könyves Kálmán körútu. Operator Magyar Telekom uvođenje 5G usluga temelji na proizvodima i rješenjima Ericssonovog radijskog sustava spremnim za 5G.

Pokretanje 5G mreže dogodilo se samo dva tjedna nakon što je Magyar Telekom za tu namjenu osigurao 3,5 GHz spektar na mađarskoj aukciji spektra 26. ožujka. Mreža će pretplatnicima biti dostupna putem uređaja spremnih za 5G, što će im omogućiti da koriste usluge povezanosti nove generacije.

Platforma za nove aplikacije i industrije

Tibor Rékasi, predsjednik uprave, Magyar Telekom, kazao je: "Magyar Telekom se dugo priprema za pokretanje 5G nakon šest mjeseci istraživanja poslovnih mogućnosti i 5G tehnologije te testiranja mreže. To nam omogućuje brzo pokretanje komercijalnih usluga nakon dobivanja frekvencije. 5G našim klijentima pruža veću brzinu prijenosa podataka i nisku latenciju, kao i povezivanje mnogih novih uređaja. 5G će postati platforma za nove aplikacije i mogućnosti kako za industrije, tako i za pojedince."

Arun Bansal, predsjednik i voditelj regije Europa i Latinska Amerika, Ericsson, kaže: "Iznimno mi je drago što dalje gradimo snažno i plodno partnerstvo s Magyar Telekomom, koji je posvećen inovacijama i digitalizaciji kao i mi. Kao lideri u 5G, u Ericssonu smo uočili ogroman utjecaj koji on ima na inovacije, a s nestrpljenjem očekujem vidjeti kakve će nove prilike donijeti Mađarskoj.

Mobilne mreže su u kriznim vremenima važnije nego ikad prije. Svi se oslanjamo na njih da ostanemo povezani i sigurni, od pristupa hitnim i zdravstvenim službama do komunikacije s obitelji. 5G otvara posve nove mogućnosti, od udaljene medicinske skrbi, trenutačnih usluga hitne službe, do dronova koji isporučuju robu, a sve to može pomoći društvu tijekom pandemije."