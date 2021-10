Hrvatski Telekom demonstrirao 5G+ s brzinama do 4 Gbit/s

U segmentu električnih vozila 5G će biti ključan za napredno korisničko iskustvo, još veću sigurnost i pouzdanost u odvijanju prometa. Procjenjuje se da će do 2030. godine na svjetskim cestama biti 41 milijun automobila povezanih s 5G-om te da će se taj broj barem udvostručiti do 2035. godine. S obzirom na to, nužna je u potpunosti pouzdana i napredna mrežna infrastruktura za podršku EV punionicama na kojoj Hrvatski Telekom sustavno radi i koju kontinuirano unaprjeđuje.

“Brz i siguran prijenos podataka nužan je za uspješnu tranziciju ka punoj primjeni e mobilnosti. Uvođenje danas predstavljenih funkcionalnosti i mogućnosti 5G mreže pozitivno se odražava na vezane industrije kod kojih dolazi do daljnjeg ubrzanog razvoja, do većeg ulaganja u sigurnosne aspekte rješenja i proizvoda te infrastrukturu. Kvaliteta korisničkog iskustva se unaprjeđuje jer sve postaje brže, jednostavnije i preciznije, nema čekanja i manji je broj grešaka, a povećana je dostupnost u svakoj točki kontakta s uslugom. 5G se susreće s potrebama novih generacija, a svima koji doživljavaju promjenu omogućuje brže prihvaćanje tehnoloških novosti koje za cilj imaju održivost i sigurnost”, objasnio je Goran Ježić, direktor tvrtke Business Computer Systems.