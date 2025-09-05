Infobip i MoneyGram Haas F1 tim u Monzi lansiraju konverzacijsku platformu za navijače

Platforma uz konverzacijskog asistenta jača povezanost između MoneyGram Haas F1 tima i navijača širom svijeta, a omogućit će im među ostalim osvajanje nagrada kroz kviz na WhatsAppu

debug.hr petak, 5. rujna 2025. u 11:33

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip i MoneyGram Haas F1 tim lansirat će na nadolazećoj utrci Svjetskog prvenstva Formule 1 u Monzi novog WhatsApp konverzacijskog asistenta, putem kojeg će navijači moći testirati svoje znanje o MoneyGram Haas F1 timu kroz interaktivni kviz i osvojiti ekskluzivne potpisane suvenire s utrke.

Uoči utrke koja se odvija 7. rujna, Infobip i MoneyGram Haas F1 tim predstavili su svog novog konverzacijskog asistenta, dostupnog putem Click-To-WhatsApp oglasa na Facebooku i Instagramu. Navijači se mogu uključiti u ekskluzivne WhatsApp razgovore, rješavati interaktivne kvizove i osvojiti potpisane suvenire s utrke.

Do nagrada preko WhatsAppa

Ovo je sljedeći korak u partnerstvu dviju organizacija, koje je započelo u svibnju ove godine. Infobip je potpisao višegodišnje partnerstvo s MoneyGram Haas F1 timom, s kojim mijenja način na koji se navijači angažiraju i omogućuje timu da izgradi dublju vezu s navijačima diljem svijeta. Infobipova tehnologija pokreće novu eru digitalnog iskustva, donoseći u stvarnom vremenu personalizirana iskustva za navijače.

Uz zajedničku predanost ka izvrsnosti u inženjerstvu i inovacijama, ovo partnerstvo okuplja dva tima usmjerena na vrhunske performanse, uvijek spremna pomaknuti granice – na stazi i izvan nje. Premijera u Monzi označava početak proširenog digitalnog iskustva koje je povezano s Infobipovom platformom za konverzacijska iskustva. U budućim fazama navijači će moći uživati u AI predviđanjima utrka, personaliziranim preporukama sadržaja, te integraciji s proširenom stvarnošću koja će ih još više približiti uzbuđenjima s dana utrke. Partnerstvo će također istražiti napredne integracije simulatora, pružajući navijačima virtualni pristup performansama tima i uvidima u trening.

"Naši navijači su srce MoneyGram Haas F1 tima. Ova AI platforma ne samo da ih približava događaju već stvara dvosmjerni razgovor koji nam pomaže bolje razumjeti našu globalnu zajednicu i povezati se s njima. Početkom utrke u Monzi, navijači diljem svijeta doživjet će novu razinu angažmana koja pokazuje našu predanost inovacijama, i na stazi i izvan nje", izjavio je Mark Morrell, Direktor marketinga MoneyGram Haas F1 tima.

"Suradnja s MoneyGram Haas F1 timom u stvaranju novih konverzacijskih iskustava pokazuje kako napredna tehnologija razmjene poruka može potpuno promijeniti način na koji se navijači povezuju sa sportom", poručio je Ivan Ostojić, Član Uprave za razvoj poslovanja Infobipa. "U sličnim primjerima ova je tehnologija višestruko povećala angažman navijača, pružajući im nezaboravno iskustvo. Naša platforma pruža bogata i interaktivna iskustva, čineći svaki kontakt s navijačima posebnim – bilo da su uz stazu u Monzi ili prate utrku s bilo kojeg mjesta u svijetu."



