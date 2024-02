Moderni sateliti postaju novi bazni tornjevi za mobitele

Nakon sličnih projekata Amazona, Applea, AST SpaceMobilea, Huaweija i Lynk Globala, sada je i Starlink poslao i primio tekstove putem 4G/LTE veze između mobilnih telefona i svoje najnovije generacije satelita v2mini. To znači da Starlink sateliti s Direct to Cell mogućnostima omogućavaju slanje poruka, a od sljedeće godine i pozie i pregledavanje Interneta gdje god se nalazili. Uz to, Direct to Cell bi od sljedeće godine trebao povezivati i ​​IoT uređaje s uobičajenim LTE standardima.

Starlinkova najnovija generacije satelita v2mini SpaceX

Starlink, satelitska konstelacija kojom upravlja SpaceX, "u godinama koje dolaze" ponudit će slanje tekstualnih poruka pretplatnicima najmanje osam različitih mobilnih mrežnih operatera diljem svijeta te glasovnu i podatkovnu pokrivenost bez potrebe za zemaljskim terminalima, najavio je pak Starlinkov američki partner T-Mobile.

Mobilne komponente mreže

Starlinkov projekt najnoviji je primjer spajanja satelita i baznih stanica. Nekoliko tvrtki već iskorištava jeftiniju proizvodnju satelita i niže troškove lansiranja te novim idejama prilagođavaju postojeće tehnologije oblikovanja snopa (beamforming) kako bi što bezbolnije premostili udaljenost od nekoliko stotina kilometara između mobilnih telefona i satelita u orbiti. Na taj se način bazne stanice pojavljuju kao mobilne komponente mreže, piše IEEE Spectrum; a kako se sateliti u niskoj orbiti oko Zemlje (LEO) kreću desetke tisuća kilometara na sat, oni imaju malo vremena za komunikaciju s bilo kojim mobilnim telefonom na površini Zemlje.

Lynk Tower 1, lansiran je u travnju 2022., bio je prvi komercijalni mobilni toranj u svemiru Lynk Global

Tvrtke koje pokušavaju razriješiti ovaj problem dosad su slale i primale tekstualne poruke na konvencionalnim telefonima putem komercijalnih satelita (Huawei/China Telecom, Lynk Global, Apple/Globalstar), a 5G glasovne i podatkovne pozive obavljale putem eksperimentalnog satelita AST SpaceMobile, izvijestio je prošle jeseni IEEE Spectrum.

Trend manjih i jeftinijih satelita

U prvih nekoliko desetljeća svemirskog doba komunikacijski sateliti odašiljani su u geosinkrone orbite mnogo više iznad Zemlje, gdje su mogli pokriti veliki dio površine planeta relativno dugo vremena. Međutim, ti su sateliti upravljali s mnogo manje uređaja nego što ih ima danas.

Posljednjih desetak godina primjetan je trend slanja puno manjih, jeftinijih satelita koji lete u niskoj Zemljinoj orbiti. Oni možda nisu zamišljeni da traju, ali zato bolje detektiraju slabe signale mobilnih telefona na tlu i bolje se nose sa sve većim prometom.

Integracija mreža

Sve do nedavno sateliti se nisu mogli povezati s mobilnim telefonima koji se nalaze stotinama kilometara ispod njih. Satelitski telefoni koje ljudi nose na ekspedicije u udaljene krajeve imaju zdepaste antene, zahtijevaju jasnu vidljivost prema više satelita i treba im neko vrijeme da dobiju signal.

SpaceX-ova Starlink mreža može se povezati izravno s standardnim mobilnim telefonom, potencijalno eliminirajući potrebu za glomaznim satelitskim telefonima. STARLINK Starlink

Integracija zemaljskih i satelitskih mobilnih mreža nije tako jednostavna kao kretanje između mobilnih tornjeva i prijenos signala s jednog na drugi. No, umjesto da redizajniraju mobitele kako bi bili što sličniji satelitskim telefonima, tvrtke redizajniraju satelitsku mrežu. Oni izrađuju velike antene na satelitima i tako satelite pretvaraju u mobilne bazne stanice.

U iščekivanju Starshipa

Na primjer, prvi sateliti AST SpaceMobilea imali su antene površine 64 četvorna metra, druga generacija narasla je na 128 m2, a buduće antene trebale bi biti velike čak 400 m2.

Nove satelitske antene v2mini velike su tek 6,21 m2, ali Starlink namjerava lansirati veće satelite kompatibilne s mobilnom mrežom čim im bude dostupna dvostupanjska raketa Starship. Ova, dosad najveća i najjača raketa dizajnirana je s idejom da zamijeni SpaceX-ove rakete Falcon 9 i Falcon Heavy, proširi SpaceX-ovu konstelaciju satelita Starlink i lansira posade i u nisku orbitu oko Zemlje i na Mars.