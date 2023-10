Starlink za 2024. najavio izravnu satelitsku LTE uslugu za mobitele

Želite li danas u nekom zabačenom dijelu svijeta pristupiti Internetu, možete to učiniti putem Starlinka, konstelacije satelita koju SpaceX postupno nadograđuje u niskoj Zemljinoj orbiti. No, za to trenutačno morate imati njihov terminal i pretplatu (početne cijene za Hrvatsku su 300 € za terminal i 50 € mjesečne pretplate), no uskoro vam njihova antena i router više neće biti nužni.

LTE iz svemira

SpaceX je ovih dana najavio uslugu "Starlink Direct to Cell", mogućnost izravnog spajanja mobitela s LTE čipom na njihove satelite. Starlinkovi sateliti tako će postati pravom zamjenom za zemaljske bazne postaje (korištenjem ugrađenih eNodeB modema), a najavljuje se globalna pokrivenost gotovo bilo gdje u svijetu – na kopnu, morima i jezerima. Usluga će moći podržavati i spajanje IoT uređaja, koji zadovoljavaju LTE standarde. U slučaju mobitela, kažu, signala će biti "gdje god imate otvoren pogled ka nebu", bez nadogradnji softvera ili hardvera, pa čak i bez instaliranja bilo kakvih dodatnih aplikacija.

Ovaj projekt u razvoju je već duže vrijeme. Prošle godine su ga u Teksasu bili najavili šef američkog T-Mobilea Mike Sievert te prvi čovjek SpaceX-a Elon Musk. Tom je prigodom bilo spomenuto da će uslugu "Direct to Cell" omogućiti druga generacija satelita, Starlink V2, no govorilo se o 5G signalu u "mid-band" spektru na 1.850 – 1.990 MHz, no sada je ipak to promijenjeno u LTE povezivost. Nju ipak podržava veći broj mobitela u svijetu nego što ih je kompatibilno s 5G standardima.

Usluga je trenutačno najavljena za 2024. godinu, kada će prvo postati dostupno slanje SMS poruka. Glasovni pozivi moći će se izravno s mobitela preko satelita obavljati 2025. godine, za kada je najavljeno i pokretanje usluge mobilnog prijenosa podataka te povezivanje IoT uređaja.

Pretpostavlja se da će usluga nuditi značajno niže brzine prijenosa podataka nego zemaljski LTE. One bi se mogle kretati na razinama između 2 i 4 Mb/s, što govori u prilog činjenici da će to biti pričuvna usluga, ona koja se koristi u slučaju nestanka signala i gotovo isključivo na područjima nepokrivenima zemaljskom mrežom baznih postaja. Na mrežu Starlinka korisnici će se, dakle, vjerojatno spajati samo u nuždi, a ne kao na mrežu svojeg primarnog telekom operatera. O mogućim cijenama pristupa za sada nema informacija.