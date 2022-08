Još novosti iz Starlinka: ubuduće će signal sa satelita hvatati i mobiteli

Prošle noći po hrvatskom vremenu u svemirskoj luci Starbase u Teksasu, šef američkog T-Mobilea Mike Sievert te prvi čovjek SpaceX-a Elon Musk predstavili su suradnju dvaju telekomunikacijskih kompanija – Starlinka i T-Mobilea – na projektu Coverage Above and Beyond. U sklopu te inicijative plan je donijeti pokrivenost mobilnim signalom izravno sa Starlinkovih satelita na mobitele nove generacije, tamo gdje zemaljskog signala trenutačno nema.

Podrška za postojeće mobitele

Usluga će kombinirati komunikacijske satelite Starlink V2, smještene u niskoj Zemljinoj orbiti i T-Mobileovu zemaljsku mobilnu mrežu kako bi korisnicima omogućila komunikaciju na cijelom području SAD-a, čak i onome u kojem do sada nije bilo moguće uspostaviti vezu preko baznih stanica bilo kojeg operatera.

Starlink V2, launching next year, will transmit direct to mobile phones, eliminating dead zones worldwide — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

Tehnologijom prijema signala izravno sa satelita na mobitele nestat će zone bez signala, najavljeno je. Ono što je ključna prednost, jest da bi usluga trebala raditi s velikim brojem postojećih 5G mobitela, kompatibilnih sa spektrom "mid-band PCS", koji radi na 1.850 – 1.990 MHz. Prvi sateliti Starlinka kompatibilni s ovom tehnologijom bit će lansirani nagodinu.

Najavljeno je i kako će ova usluga pružati brzine prijenosa podataka na razini između 2 i 4 mbps, a pružat će za početak usluge SMS-a, MMS-a i slanje poruka unutar nekoliko aplikacija. Kasnije će biti omogućeno i telefoniranje te klasični pristup Internetu. Beta pristup hibridnoj tarifi zemaljskog i satelitskog signala bit će aktiviran na području SAD-a do kraja sljedeće godine.

Starlink je, podsjetimo, dostupan kao samostalna usluga i u Hrvatskoj, a cijene su mu ovoga tjedna značajno snižene.