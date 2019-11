Tele2: korak bliže 5G mreži uvođenjem 4G+

Tele2 je implementirao dodatnu funkcionalnost svoje mreže, koja povezuje postojeće frekvencije u jedinstven mrežni kapacitet i tako osigurava prosječno veće brzine prijenosa podataka. Korisnici to poboljšanje na svojim uređajima vide kao oznaku 4G+ mreža u trenutku kada uređaj istodobno koristi dva frekvencijska spektra ili više njih. Kada nema prijenosa podataka, na mobilnom uređaju pisat će 4G jer uređaj 'sluša' samo jednu frekvenciju.

Funkcionalnost "Carrier Aggregation" sada jamči bolje korištenje radiofrekvencijskih resursa, ali i pokazuje da je Tele2 korak bliže sljedećem cilju – implementaciji 5G mreže, poručili su danas iz ovog telekoma.

U prosjeku veće brzine prijenosa

Najnovija tehnička nadogradnja podrazumijeva znatno bolje korisničko iskustvo jer se povećava kapacitet prometa unutar okvira maksimalnih brzina pa će korisnici imati prosječno veću brzinu preuzimanja podataka, bez obzira na to što maksimalne brzine interneta ostaju iste kao i do sada.

"Carrier Agregation" implementiran je na područjima s najvećim prometom i do kraja godine bit će dostupna na 50 posto mreže, uključujući područja svih većih gradova i turističkih središta. Uz osnovnu funkciju u smislu povezivanja dviju frekvencija, do kraja godine na najfrekventnijim prometnim područjima implementirat će se i treći frekvencijski pojas. Za iduću godinu u Tele2 planiraju nastaviti s intenzivnom nadogradnjom kapaciteta, s obzirom na to da očekuju i daljnji rast podatkovnog prometa.

"Zbog stalnog povećanja broja pametnih telefona, njihovih mogućnosti i količine prenesenih podataka, kapacitivne potrebe u mobilnim mrežama višestruko se povećavaju. Implementacija najnovije funkcionalnosti, odnosno 4G+ mreže stavlja nas korak bliže konačnoj implementaciji 5G mreže. Naš tehnički odjel nastavlja s dodatnim aktivnostima povećanja kapaciteta kroz dodavanje novog frekvencijskog spektra, implementacijom najnovijih tehnologija odašiljanja i primanja signala. Krajnji nam je cilj uvijek napraviti korak više kako bismo dodatno poboljšali iskustvo surfanja za naše korisnike, kojih je više od milijun, a što potvrđuje zadovoljstvo korisnika našom mrežom", istaknuo je Nenad Šlibar, direktor sektora mreže i informacijskih tehnologija u Tele2.