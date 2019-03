BBC First lokaliziran na hrvatski dostupan A1 korisnicima od 1. travnja

Od 1. travnja korisnici Proširenog A1 TV paketa i OTT platforme A1 Explore TV moći će gledati televizijske programe u produkciji BBC-a u potpunosti lokalizirane na hrvatski jezik na novom programu, BBC First.

Svakodnevni programski sadržaj kanala BBC First uključuje BBC serije kao što su War and Peace, Luther, Ripper Street, Silent Witness, Maigret, Atlantis, Doctor Who i Call The Midwife.

"U A1 Hrvatska neprestano radimo na poboljšanju zadovoljstva naših korisnika i ponude TV kanala. U tome će zasigurno pridonijeti novi premium sadržaj uz vrhunsku dramsku produkciju. Upravo smo zato pokrenuli suradnju s BBC-om što nam je omogućilo da dovedemo najveće serijske naslove u domove mnogih naših korisnika", izjavio je Lordan Kondić, direktor marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska.

"Britanska drama bilježi veliki porast popularnosti posljednjih godina zahvaljujući svom originalnom storytellingu i izvanrednim talentima ispred i iza kamere. BBC First namijenjen je gledateljima koji traže jedinstvenu britansku dramu svjetske kvalitete", komentirali su suradnju iz medijske kuće BBC Studio.

"BBC je jedan od najrespektabilnijih i najkreativnijih britanskih proizvoda, institucija Ujedinjenog Kraljevstva. Teško je uopće zamisliti UK bez BBC-ja", izjavio je britanski veleposlanik u Hrvatskoj Andrew Dalgleish te dodao da se BBC ponosi svojim vrhunskim, profesionalnim novinarstvom, izuzetnim dokumentarnim filmovima, kao i nekim od najboljih drama, komedija te krimi serija. "Ja sam stoga oduševljen što će gledatelji u Hrvatskoj sada imati priliku pratiti BBC First te tako, bez obzira hoće li izbor pasti na Doctora Whoa ili Sherlocka, uživati u najboljem od pameti, talenta, kreativnosti, kulture, vrijednosti i smisla za humor Ujedinjenog Kraljevstva", zaključio je.