Najavljeno skraćivanje krajnjeg roka za prelazak na novi DVB-T2 sustav zbog - nogometa!

Odašiljači i veze (OiV) su podnijeli HAKOM-u zahtjev za pomicanje roka prestanka odašiljanja televizijskih signala u sustavu DVB-T MPEG-2 i potpuni prelazak na novi sustav DVB-T2 HEVC na razdoblje od 25. svibnja do 5. lipnja 2020., radi izbjegavanja problema koji bi se mogli dogoditi prilikom prelaska, a kako bi građani neometano mogli pratiti Europsko prvenstvo u nogometu 2020., koje počinje 12. lipnja

Danas je HAKOM obavijestio javnost kako su im Odašiljači i veze podnijeli zahtjev za izmjenom krajnjeg roka za prelazak korisnika zemaljske, antenske, televizije na DVB-T2 prijemnike (stručno to opisuju kao "početak korištenja radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom području 470-694 MHz DVB-T2 multipleks M1"), na način da umjesto od 1. srpnja 2020. krajnji rok za prelazak bude period od 25. svibnja do 5. lipnja 2020.

Time bi se rok za prelazak na DVB-T2 sustav sa standardom H.265 HEVC pomaknuo nešto ranije od dosad predviđenog, tj. gašenje starog DVB-T sustava krenulo bi od 25. lipnja sljedeće godine. Tako bi građani koji televizijske programe gledaju bez posebne naplate preko zemaljskih odašiljača trebali do tog novog datuma prilagoditi svoju prijamničku opremu kako bi mogli pratiti televizijski sadržaj kao i do sada.

Svi oni koji nemaju DVB-T2 H.265 HEVC televizore ili samostalne prijamnike (tzv. Set Top Boxove) koji podržavaju novi sustav odašiljanja (DVB-T2) i novi standard kodiranja signala (H.265 HEVC) trebat će nešto ranije nabaviti odgovarajuću novu opremu.

Trenutno je u Hrvatskoj u upotrebi stari sustav odašiljanja DVB-T sa standardom kodiranja MPEG-2, koji ne dozvoljava prijenos svih televizijskih programa u visokoj razlučivosti (HD), što će novi sustav omogućiti. Svi građani koji televizijske programe prate putem neke od naplatnih platformi za prijenos sadržaja, bilo to putem IPTV-a, kabelskog sustava, satelita ili evotv-a, neće morati prilagođavati svoju opremu.

U tijeku je postupni prelazak na novu tehnologiju pa je tako u dijelu Hrvatske već u radu novi multipleks M2 s odašiljačima na Sljemenu, u kojem se u HD-u nalaze sva četiri programa HTV-a, Nova TV, Doma i Mreža Zg. Svatko tko nabavi novu prijamničku opremu moći će svejedno pratiti i sadržaje na DVB-T sustavu sve do gašenja stare tehnologije.



OiV u svojem zahtjevu pojašnjava kako je dozvolom RF-DTV-02/19 kao početak odašiljanja nove M1 mreže i prestanak odašiljanja postojećih MUX A i MUX B mreža određen 1. srpanj 2020., međutim kako se od 12. lipnja do 12. srpnja 2020. održava 16. Europsko prvenstvo u nogometu, smatra da bi, zbog promjene sustava odašiljanja u tijeku i pred samu završnicu prvenstva, moglo biti negativne reakcije javnosti. Stoga predlaže da se prelazak na DVB-T2 sustav odašiljanja provede izvan razdoblja Europskog prvenstva u nogometu, konkretno u razdoblju od 25. svibnja do 5. lipnja 2020., u kojem OiV prelazak planira provesti po regijama.

S jedne strane dobro da su se u OiV-u sjetili upozoriti HAKOM kako je datum konačnog gašenja starog sustava nespretno definiran, a s druge - čudno je kako se toga i prije nisu sjetili s obzirom da se baš zbog svjetskih i europskih nogometnih prvenstava već godinama eksperimentalno uvodio HD prijenos baš u tim povodom, kao što je i opisano prošle godine u našem osvrtu: HRT 2 HD: eksperimnet koji traje cijelo desetljeće.