Objavljen trailer za igranu seriju o osnivačima The Pirate Baya

Švedska nacionalna televizija SVT emitirat će krajem godine seriju The Pirate Bay, koju je za njih snimila produkcijska kuća B-Reel Films. U seriji će biti prikazana priča o autorima piratskog servisa, nastaloga početkom ovog stoljeća. O seriji se već znaju neki detalji, a sada imamo i prvi službeni trailer.

Priča prati trojac, Petera Sundea, Fredrika Neija i Gottfrida Svartholma, od ideje, preko realizacije najpoznatijeg torrent odredišta na Internetu, uz neizbježne pravne posljedice nakon tužbe za kršenje autorskih prava velikih filmskih studija. Osnivači su završili u zatvoru, no prije toga su pokrenuli veliku revoluciju, osnažili piratski pokret, a njihova je priča promijenila način razmišljanja o legalnosti distribucije sadržaja preko torrenta i sličnih servisa. Neki tvrde i da bez ogromne popularnosti The Pirate Baya filmska industrija ne bi baš lako prihvatila pojavu streaminga, koji je danas postao glavni kanal za filmove i serije.

Nitko od osnivača kontroverznog torrent servisa nije uključen u stvaranje ove TV serije, niti će dobiti ikakvu naknadu. Producenti su do njihove priče došli kroz intervjue s bliskim im suradnicima i iz velike količine javno dostupnih podataka. "Tri mlada momka stvaraju najveću svjetsku stranicu za dijeljenje datoteka – The Pirate Bay. Kad Hollywood shvati da je njihov stari poslovni model uništen, uzvraćaju udarac. Temeljeno na stvarnim događajima. Premijera serije ove jeseni na SVT-u" – najavljuje švedska nacionalna TV kuća. Premijera prve od šest epizoda zakazana je za 8. studenoga.

Za sada nisu poznati planovi o međunarodnoj distribuciji serije. Vlasnik globalnih prava je Dynamic Television, no oni nisu objavili planiraju li, kako ili kada, omogućiti gledanje serije The Pirate Bay svjetskoj publici. Moglo bi se stoga, ironijom sudbine, dogoditi da je velik broj gledatelja skine upravo preko – The Pirate Baya.