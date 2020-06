Vlasnici godišnjih ulaznica GNK Dinama mogu preko MAXtv To Go besplatno gledati utakmice

Do daljnjeg nema odlaska na stadione, ali vlasnike Dinamovih godišnjih ulaznica to ne mora brinuti - za njih je osiguran besplatan prijenos svih utakmica Dinama do kraja sezone

Navijači zagrebačkog Dinama već nekoliko godina uz vrlo povoljne uvjete kupuju godišnje ulaznice, a kako su prošle dvije sezone imali jako dobre rezultat u europskim nastupima, tako se i povećao broj kupaca takvih ulaznica. Prošle godine prodano ih je nešto malo manje od osam tisuća.

Ovog vikenda krenut će se s igranjem utakmica, nakon korona-pauze, ali bez gledatelja. Kako bi najvjernijim navijačima ipak omogućili praćenje utakmica preko TV prijenosa, GNK Dinamo je dogovorio s Hrvatskim Telekomom da se svim vlasnicima godišnji ulaznica omogući besplatno gledanje prijenosa utakmica preko MAXtv To Go platforme!

Ova pogodnost će biti aktivna od 6. lipnja do 31. srpnja 2020. godine.

Bitno je naglasiti da MAXtv To Go uslugu uz dobiveni kod mogu aktivirati svi vlasnici godišnjih ulaznica GNK Dinama, bez obzira da li su do sada koristili ili nisu MAXtv To Go, a ne moraju biti ni korisnici usluga Hrvatskog Telekoma.

Upute za korištenje ove mogućnosti i link za registraciju - nalazi se na ovoj stranici.