LG Micro RGB EVO postavlja novi standard reprodukcije boja

Najnapredniji LG-ev LCD TV temeljen je na preciznosti OLED AI procesora ističe se reprodukcijom boja sa stopostotnom pokrivenošću BT.2020, DCI-P3 i Adobe RGB prostora, potvrđenom Intertek certifikatom

LG Electronics na sajmu CES 2026 predstavit će svoj prvi flagship RGB televizor, LG Micro RGB EVO, dobitnika nagrade CES 2026 Innovation Awards. Zahvaljujući Micro RGB tehnologiji i najmanjim pojedinačnim RGB LED-icama koje je LG dosad razvio za televizore, ovaj zaslon predstavlja značajan iskorak u odnosu na MiniLED tehnologiju.

LG Micro RGB EVO označava ključnu evoluciju Micro RGB tehnologije: koristi preciznost OLED-a za upravljanje svakim pojedinačnim RGB LED pozadinskim svjetlom, prenoseći 13 godina iskustva iz LG-jeva OLED-a u RGB kategoriju. Pokretačka snaga ove razine performansi je unaprijeđeni AI procesor α11 (Alpha 11) treće generacije, temeljen na Dual AI Engine arhitekturi, koji donosi Dual Super Upscaling – istovremenu obradu dviju vrsta AI povećanja rezolucije. Time se dodatno poboljšava oštrina slike uz prirodan i uravnotežen prikaz, pružajući iznimnu jasnoću i dubinu doživljaja.

100%-tna pokrivenost spektra

Takva procesorska snaga omogućuje RGB Primary Color Ultra, tehnologiju koja osigurava potpunu reprodukciju spektra boja. Zahvaljujući tome, LG Micro RGB EVO postiže širok raspon boja, potvrđen Intertek certifikatom za 100-postotnu pokrivenost kolornih prostora BT.2020, DCI-P3 i Adobe RGB – najvišu moguću razinu reprodukcije boja. Takva preciznost pogodna je za profesionalnu digitalnu obradu, HDR filmsku produkciju i zaslone nove generacije.

Visoko vjernu reprodukciju boja nadopunjuje Micro Dimming Ultra, tehnologija koja upravlja s više od tisuću zona zatamnjenja uz iznimnu preciznost. Time se postiže vrhunski kontrast u LCD segmentu, uz preciznu kontrolu svjetline i boja, što omogućuje prikaz najsitnijih detalja u tamnim i svijetlim scenama.

Inovacije pokrivaju i korisničko iskustvo. Sučelje televizora personalizirano je putem platforme webOS, s funkcijama kao što su Voice ID, AI Picture/Sound Wizard i prilagođeni početni zaslon "My Page". Unaprijeđeni AI Concierge, AI Chatbot i AI Search dodatno obogaćuju iskustvo gledanja, omogućujući korisnicima jednostavno istraživanje sadržaja i povezanih informacija.

"Postizanje apsolutne vizualne vjernosti cilj je svakog zaslona, a s LG Micro RGB EVO ostvarili smo prekretnicu za koju se donedavno smatralo da je nedostižna u ovoj kategoriji", izjavio je Park Hyoung-sei, predsjednik LG Media Entertainment Solution Company, dodavši kako ovo lansiranje označava evoluciju RGB televizora i redefinira industrijske standarde, nudeći beskompromisne performanse korisnicima koji zahtijevaju vrhunsku preciznost boja.

LG Micro RGB EVO (model MRGB95) bit će dostupan u dijagonalama od 100, 86 i 75 inča, a prvo će biti predstavljen posjetiteljima sajma CES 2026 u Las Vegasu od 6. do 9. siječnja.