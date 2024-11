LG QNED85T spaja napredne gaming mogućnosti i bogatu opremu uz poneki ustupak radi niže cijene

SPECIFIKACIJE – LG 65QNED85T3C Ekran 65 LED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR 10,HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 Procesor α8 AI Processor 4K Softver WebOS 24

Igranje s nazivima proizvoda omiljena je zabava marketing odjela u proizvodnim korporacijama. Tako nam je LG za ovu godinu predstavio model QNED85T koji je direktno ispod modela QNED90T, kod nas nedavno predstavljenog Mini LED naprednog televizora. Istovremeno, QNED85T nije nasljednik QNED85 prošlogodišnjeg modela, već je sličniji slabijem QNED80. Za razliku od Mini LED jačeg brata, ovaj televizor je klasični LED model koji ima relativno bogatu opremu, napredan dizajn i funkcionalnosti, ali i rubno LED osvjetljenje koje ga ograničava u uniformiranosti prikaza i HDR-u.

Okvir oko ekrana nije najtanji na tržištu

Televizor dolazi u pet mogućih veličina, od 50'' sve do najvećeg modela od 86''. U veličini od 65'' moguće ga je na domaćem tržištu nabaviti za 799 eura. Za taj ćete iznos dobiti stilski vrlo dopadljiv uređaj koji ima nešto krupnije okvire iako je debljina ruba oko ekrana samo 1,3 cm. Ono gdje QNED85T dolazi do izražaja je ukupna debljina panela od samo 2,9 cm koja je impresivna i imate odlične preduvjete za postavljanje na zid. U slučaju postavljanja na TV ormarić, tu su dvije synergy nožice koje su napravljene tako da se na njih lako može postaviti soundbar, a to vrijedi i u slučaju postavljanja na zid.

LG QNED85T je klasični 4K televizor koji ima 120 Hz, podršku za HDR i dolazi s naprednim WebOS 24 pametnim sučeljem

LG 65QNED85T3C je klasični LED televizor koji s jedne strane ima 120 Hz, sustav lokalnog zatamnjenja s kojim možete poboljšati prikaz crne i kontrast, a s druge dolazi s rubnim LED osvjetljenjem što nije idelano za local dimming i uniformiranost prikaza. Televizor ima podršku za prikaz HDR sadržaja i od formata su podržani HDR 10 i HLG. Televizor koristi VA panel za sve dijagonale osim one najveće u kojoj je LG stavio IPS. Za procesiranje slike se brine α8 AI Processor 4K koji automatski optimizira kvalitetu slike i nudi se niz AI podešavanja poput AI Picture Pro koja poboljšava sadržaj u realnom vremenu, upscalea slike na višu rezoluciju i niza drugih opcija.

U području gaminga, ovaj model podržava sve napredne funkcionalnosti poput promjenjive stope osvježavanja ekrana, AMD FreeSync podrške, ALLM (auto low latency mode), a tu su i postavke za optimizaciju igre te nadzorna ploča koja omogućava mijenjanje brzih postavki. U svakom slučaju PC i igrači s konzola moći će u 4K rezoluciji dobiti 120 FPS-a ako im to njihov hardver može isporučiti.

Iznimno tanak profil doprinosi premium vizualnom identitetu i odlična je priprema za postavljanje na zid

LG je ugradio sva četiri HDMI 2.1 sučelja, koji imaju propusnost potrebnu za 4K/120 Hz. Osim toga, televizor ima Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1 bežične standarde, dok se za zvuk brinu dva stereo zvučnika izlazne snage 20W usmjerena prema dolje. Kao i ostatak LG ponude za 2024., QNED85T donosi WebOS 24 pametno sučelje koje karakteriziraju brze kartice s vašim favoritima, više mogućih profila korištenja i podjela televizora na dva do četiri dijela uz Multi VIew. Osim toga, WebOS 24 ima bogatu kolekciju aplikacija, pri čemu su dostupne sve poznate video streaming usluge i neke poput Netflixa, Disney + i Prime Videa su i na poznatom Magic daljinskom upravljaču.