Panasonic Z95B najjači je model za 2025. godinu i prešao je na primarnu RGB tandem OLED tehnologiju

Panasonic svoje OLED panele nabavlja od LG Displaya, pa je tako za svoj flagship preuzeo novu tehnologiju koju koristi i LG G5. Televizor uz to nudi napredne gaming i HDR mogućnosti te stiže s Fire TV operativnim sustavom

Bug.hr srijeda, 10. rujna 2025. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Panasonic Z95B
Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz
HDR Da (HDR 10, HDR10+ Adaptive, HLG, Dolby Vision IQ)
Konektori 4 x HDMI (2 x HDMI 2.1), 3 x USB
Mreža LAN, Wi-Fi, Bluetooth
Procesor HCX Pro AI procesor MKII
Softver Fire TV

Panasonic je za svoj novi najjači model za 2025. godinu predstavio i novu OLED tehnologiju koju smo prvi puta vidjeli kod LG G5 televizora. Kako japanski proizvođač svoje panele nabavlja od LG Display, tako slično LG-ju u svom flagship predstavniku ima primarni RGB tandem OLED koji je zamijenio MLA OLED iz prošlogodišnjeg Z95A televizora.

Novi najjači OLED iz Panasonica stiže i s odličnom podrškom za gaming tehnologije te onom za HDR formate, dok za sučelje ima Fire TV. Ovaj je model stigao na domaće stranice Panasonica, no još nije i u naše trgovine, ali dobar indikator visoke cijene je referenca na prošlogodišnji model koji u 65'' veličini trenutačno ima cijenu od 2999 eura.

Već u dizajnu otkrivamo napredni audio sustav zbog zvučnika smještenih u obliku soundbara na dnu ekrana
Već u dizajnu otkrivamo napredni audio sustav zbog zvučnika smještenih u obliku soundbara na dnu ekrana

Panasonic Z95B koristi premium materijale, no dizajn nije u potpunosti u skladu s modernim trendovima. Iako s tri strane ekrana ima vrlo tanak rub, priču narušava tkaninom prekriveni zvučnici na dnu koji zapravo čine ekvivalent soundbaru s ukupnom izlaznom snagom zvučnika od čak 170 W koji uključuje i dodatne zvučnike na televizoru osim u toj traci. Ovakav setup doprinosi nešto debljem profilu u odnosu na neke druge OLED modele, no zvuk je zamjetno bolji i omogućeno je prostorno ozvučenje. Televizor stoji na ovalnoj metalnoj bazi, a svi su konektori smješteni straga na lijevoj strani i treba izdvojiti četiri HDMI konektora, od čega su dva verzije 2.1.

Panasonic Z95B ima primarni RGB tandem OLED panel koji donosi višu svjetlinu i bolji prikaz boja, a tu je još 144 Hz refresh rate, bogata HDR podrška i Fire TV pametno sučelje
Panasonic Z95B ima primarni RGB tandem OLED panel koji donosi višu svjetlinu i bolji prikaz boja, a tu je još 144 Hz refresh rate, bogata HDR podrška i Fire TV pametno sučelje

Televizor koristi spomenutu primarnu RGB tandem tehnologiju koja ima četveroslojni dizajn za crvenu, zelenu i plavu boju i zamjenjuje tradicionalnu 3-slojnu strukturu. S tom promjenom ovaj WOLED zaslon poboljšava svjetlinu za 40%. U praksi Z95B postiže do 1000 cd/m2 u HDR načinu, a ima i visoku SDR svjetlinu. Za procesiranje slike i AI značajke brine se HCX Pro AI procesor MK II, a neke od mogućnosti su Auto AI koji automatski analizira signal i prilagođuje postavke slike i zvuka, 4K Fine Remaster koji povećava rezoluciju i AI HDR Remaster. Kada smo kod HDR-a, Panasonic podržava i Dolby Vision i HDR10+ uz ostale standarde, a omogućene su i napredne gaming mogućnosti. Televizor ima stopu osvježavanja panela 144 Hz, brz odziv i podršku za AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync.

Iz profila je televizor nešto deblji u odnosu na OLED konkurenciju, ali ako znamo da je razlog u dodatnim zvučnicima koji ukupno isporučuju 170 W snage, lako se progleda kroz prste
Iz profila je televizor nešto deblji u odnosu na OLED konkurenciju, ali ako znamo da je razlog u dodatnim zvučnicima koji ukupno isporučuju 170 W snage, lako se progleda kroz prste

Panasonic je nedavno prešao na Fire TV kao pametno sučelje za svoje televizore. Radi se o softveru nastalom za nešto pristupačnije televizore na američkom tržištu s temeljem na Amazonovoj platformi. Tako ovo sučelje ima naravno Prime Video i podršku za Alexu, ali su dostupne i sve ostale poznate streaming aplikacije. Ukupno se radi o premium televizoru vrhunske izrade, najnovije OLED tehnologije koji uz to ima iznadprosječan 5.1.2 audio sustav. Ono čime Panasonic teško konkurira modelima poput Samsung S95F ili LG G5 je nešto viša cijena.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi