Philips liniju televizora PUS8807 naziva "The One" i smatra ju zlatnom sredinom ovogodišnje ponude

Kao što je to bio slučaj prethodnih godina, Philipsova linija televizora "The One" okuplja modele s najboljim omjerom mogućnosti i cijene, stvorenim kako bi zadovoljiti potrebe najširih masa

SPECIFIKACIJE - Philips PUS8807 Ekran 43", 50", 55", 65", 75", 86" / LCD (IPS i VA) / 4K @ 120 Hz HDR Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG Konektori 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0b Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth Procesor P5 Gen5 Softver Android TV (Android 11) Chromecast / AirPlay 2 / eARC / VRR Da / Ne / Da / Da

Kao što smo spomenuli u izvještaju s predstavljanja Philipsovih televizora na sajmu IFA, tvrtkini novi modeli počinju pristizati na tržište Prepoznat ćete ih po brojci 7 na kraju oznake. Primjerice, u oznaci 55PUS8807 prve dvije brojke otkrivaju dijagonalu ekrana (55"), a nakon toga slijedi naziv serije (PUS8807). Bitna je ta sedmica na kraju, jer ona ukazuje da se radi o modelu iz 2022. godine. Prošlogodišnji televizori na posljednjem su mjestu imali broj 6, što je dobro imati na umu, jer su domaće trgovine i dalje preplavljene takvim modelima, a vjerojatno će i biti, dok se ne rasprodaju zalihe.

Daljinski upravljači Philipsovih televizora još uvijek nisu zakoračali u smjeru minimalizma

Najširu ponudu dijagonala, od 43 do 86 inča, kao i najbolji balans mogućnosti i cijene, donosi tvrtkina linija PUS8807, kojoj je Philips zbog te kombinacije karakteristika ponovno nadjenuo ime "The One". Riječ je o LCD televizorima s IPS i VA panelima (ovisno o dijagonali), direktnim LED osvjetljenjem, trostranim Ambilightom i većinom drugih blagodati koje kupci traže, poput para HDMI 2.1 konektora, 120-hercnog osvježavanja, podrške za adaptivnu sinkronizaciju i softverske platforme Android TV, koja podrazumijeva postojanje integriranog Chromecasta. Tu se, dakle, ne radi o najboljim televizorima koje Philips trenutačno proizvodi, već o "zlatnoj sredini" – a upravo je to ono što mnogi žele.

Nova generacija Ambilighta, dinamičnog osvjetljenja zida iza televizora, donosi bogatije i intenzivnije boje, što je postignuto uklanjanjem plastičnog pokrova s LED-ica na stražnjoj strani televizora.

Linija PUS8807 ne koristi najbolji Philipsov ovogodišnji procesor, P5 Gen6, već njegovog prethodnika, P5 Gen5. On je, doduše, više nego dostatan za izvođenje sučelja Android TV-a, kao i za sve oblike procesiranja slike i pokreta. Usput budi rečeno, Philips nije jedini koji se odlučio na korištenje prošlogodišnjeg procesora kod nekih svojih modela. To rade i neki drugi proizvođači te se čini kako su procesori dosegli razinu gdje za daljnjim poboljšanjima u nekim slučajevima jednostavno nema potrebe. Ili se radi o lukavoj metodi snalaženja u vremenima teško dobavljive elektronike - ovisi koga pitate.

Među ostalim, ovogodišnji The One donosi funkciju Aurora, koja je namijenjena prikazu sadržaja poput umjetničkih slika, umirujućih kadrova prirode i sličnih, dok televizor ne koristimo. Riječ je o još jednom ovogodišnjem trendu u svijetu televizora, kojim se nastoji izbjeći da televizor nagrđuje zid dok je isključen, već da poboljšava ambijent naših domova. Naravno, Aurora je osobito efektna kad se upari s Ambilightom.

Novost je i kontrolna ploča Gaming Control, koja prikazuje razne informacije za vrijeme igranja, poput odabrane postavke input laga, broja sličica u sekundi, aktivne tehnologije adaptivne sinkronizacije, postojanja HDR-a i sličnog.

Cijene The Onea na domaćem tržištu još uvijek nisu poznate, no imamo kakav-takav orijentir: 55-inčni model bi u Europi trebao koštati oko 900 eura.

Općenito o televizorima u 2022.

Informacije o svim ovogodišnjim televizorima koje su predstavili LG, Panasonic, Philips, Samsung i Sony potražite u temi broja Buga 358.