Samsung predstavio nove igraće monitore, jedan ide i do 1.040 Hz

Među Samsunovim novim igraćim monitorima je i Odyssey G6 (G60H) koji ima frekvenciju osvježavanja od čak 1.040 Hz

Samsung je uoči sajma nadolazećeg CES-a predstavio novu liniju Odyssey igraćih monitora za 2026. godinu, koja uključuje ukupno pet modela s naglaskom na ekstremno visoke frekvencije osvježavanja i napredne tehnologije prikaza.

U ponudi su modeli Odyssey 3D, Odyssey G6 te tri varijante Odysseyja G8. Model Odyssey 3D (G90XH) donosi 32-inčni 6K zaslon s podrškom za 3D prikaz bez korištenja naočala, zahvaljujući tehnologiji praćenja očiju u stvarnom vremenu. Monitor podržava osvježavanje do 165 Hz, odnosno do 330 Hz u Dual Mode načinu rada, uz vrijeme odziva od 1 ms (GtG) te HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 priključke.

S druge strane, Odyssey G6 (G60H) ističe se kao monitor s najvećom frekvencijom osvježavanja u industriji, čak 1.040 Hz, iako je ona ograničena samo na HD rezoluciju. Pri nativnoj QHD rezoluciji, 27-inčni panel nudi do „skromnijih“ 600 Hz, uz podršku za AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync.

Što se tiče serija Odyssey G8, ona dolazi u tri izvedbe. Model G80HS od 32 inča nudi 6K rezoluciju i do 165 Hz, odnosno do 330 Hz pri 3K rezoluciji. Varijanta G80HF od 27 inča donosi 5K rezoluciju, nativnih 180 Hz i do 360 Hz u QHD načinu rada. Treći model, G80SH, koristi 32-inčni 4K QD-OLED panel s frekvencijom osvježavanja od 240 Hz, svjetlinom od 300 nita, antirefleksnim premazom i HDR True Black 500 certifikatom. Svaki od njih podržava AMD FreeSync Premium Pro i Nvidia G-Sync.

Nova linija Samsungovih igraćih monitora bit će izložena na nadolazećem CES-u početkom siječnja, dok će cijene i dostupnost biti objavljeni naknadno.