Što sve Google može zaključiti o vama na temelju vaših fotografija? Provjerite ovdje

Vishnu Mohandas bivši je Googleov inženjer koji je za tu kompaniju prestao raditi iz protesta, kad je doznao da su oni pomagali američkoj vojsci razviti algoritme za detaljnu analizu snimaka nastalih bespilotnim letjelicama. Korištenje tehnologije za primjenu u AI ratovanju bilo je za njega previše, pa je napustio Google (gdje je radio na projektu Google Assistanta) i, kako je ispričao za Wired, prestao svoje fotografije pohranjivati na servisu Google Photos. Plašila ga je pomisao da bi se moćnim algoritmima na njegovim fotografijama mogli trenirati modeli umjetne inteligencije.

"Oni vide vaše fotografije"

Kako bi javnosti i običnim korisnicima navedenog servisa zorno prikazao koliko je danas tehnologija računalnog vida moćna, odlučio je izraditi poseban servis. Ideju je dobio prije otprilike pola godine, a projekt je lansiran prošloga mjeseca na adresi theyseeyourphotos.com. Kao što i naziv servisa i domene kaže, oni vide vaše fotografije – to je osnovna poruka, koja će postati jasna svakome tko u Mohandasovu aplikaciju učita bilo koju svoju fotografiju.

Korištenjem Google Vision API-ja fotografija će biti analizirana do zadnjeg detalja, a korisnik će dobiti ekstenzivan tekstualni opis onoga što se na njoj nalazi, ali i svega što se na temelju viđenoga može zaključiti. To će uključivati podatke poput dobi, spola, rase, socioekonomskog statusa, stila odijevanja, govora tijela i tome slično, za sve osobe na fotografiji, bit će tu i pojedinosti o okruženju, zaključci o mogućem trenutku snimanja te atmosferi i tome slično. Naravno, date li servisu "sirovu" fotografiju izravno s mobitela, on će iz metapodataka izvući i sve informacije o tome kojim je uređajem ona snimljena i, ako je dostupno, točnu lokaciju iz geolokacijskog meta zapisa.

Primjer analize vlastite fotografije

Dobijete li sve to iz samo jedne fotografije, vjerojatno ne možete niti zamisliti što sve Google zna o vama na temelju cijele arhive vaših fotografija koju ste, niti ne razmišljajući o tome, podigli na njihov cloud servis. To je ujedno i glavna poruka servisa – čiji autor želi potaknuti i druge da se okrenu nešto sigurnijim načinima pohrane svojih podataka.

Servis They See Your Photos, osim zlokobne poruke koju nosi, može poslužiti i za "detektivske" svrhe, OSINT istraživanje ili slično. U uvjetima privatnosti stoji da uploadane fotografije neće biti pohranjivane, ali očito je da će podaci s njih neizbježno biti poslani na Googleove API servise, kako bi se dobile 'potrebne' informacije.