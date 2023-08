TCL C745 je QLED model s lokalnim zatamnjenjem fokusiran na gaming

SPECIFIKACIJE – TCL 65C745 Ekran 65" QLED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG, Dolby Vision IQ) Konektori 4x HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC),1x USB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor AIPQ 3.0 procesor Softver Google TV

TCL je za 2023. godinu predstavio nasljednika gaming modela C735 o kojemu smo već pisali. Nova, poboljšana verzija C745 i dalje ima kompetitivnu cijenu u koju je TCL ugurao mnoštvo opcija koje dolaze sa zamjetno skupljim televizorima poput visokog stupnja osvježavanja ekrana, HDMI 2.1 sučelja te podršku za gaming tehnologije.

Dizajnerski novi model prati prethodnika s ponekom vizualnom izmjenom. Radi se o modelu koji sa tri strane ima vrlo tanke rubove, dok je brada uređaja malo izraženija i u blagom ispupčenju na dnu sadrži TCL logo. I dalje je prisutan centralni stalak, no dizajn se nešto izmijenio iz profila koji je sada izveden ujednačeno bez zadebljanja za hardver i sučelja. Kako bi cijena ostala atraktivna, TCL je u izradi upotrijebio plastiku.

Plastično kućište straga ima perforiranu plastiku, pri čemu su sučelja skrivena sa strane

U glavnoj ulozi kod TCL 65C745 koji se kod nas može nabaviti za 879 eura su gaming tehnologije koje se nadovezuju na QLED VA panel. Tu je standardna UHD rezolucija, a VA matrica omogućuje nešto viši nativni kontrast od 6000:1. Kako se radi o direct LED pozadinskom osvjetljenju, za razliku od prethnodnika C745 ima 100 zona lokalnog zatamnjenja što dodatno pomaže u postizanju boljeg kontrasta i prikaza crne. Zbog Quantum Dot sloja, televizor ima izražene boje i pokriva 94% DCI-P3 spektra. Uz to, QLED i direkt LED rasvjeta omogućuju postizanje visoke vršne svjetline koja u HDR načinu rada može doći do 1000 cd/m2. Sve su to vrlo dobri preduvjeti za prikaz HDR, a podržani su formati HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision IQ. Kako se radi o prilično sposobnom panelu govori i IMAX Enhanced certifikat koji označava mogućnost prikaza slike u skladu s rezolucijom, svjetlinom, kontrastom i zvukom koji podsjeća na IMAX kino prikaz.

TCL je marketinškim slikama odao da se posebna pažnja posvetila gaming mogućnostima

Kad smo kod zvuka, televizor ima sposobnost reproduciranja Dolby Atmos i DTS Premium Sound standarda, pa ćete s dodatnom audio opremom u vidu soundbara ili kućnog kina dobiti mogućnost vrhunskog zvuka. I sam TV je solidno opremljen stereo zvučnicima jačine 2x15 W.

Vratimo se malo na gaming opcije. Jedna od glavnih opcija koje će se svidjeti igračima je frekvencija osvježavanja panela od 144 Hz uz podržane VRR (varijabilni refresh rate) i ALLM (auto low latency mode) koji automatski smanjuje vrijeme odzivan na 6 ms. Za glatko iskustvo igranja uz VRR, TCL je opremio televizor i s AMD FreeSync Premium Pro opcijom pa kod igranja PC i igara na konzolama ne bi trebalo biti efekta trganja slike. Tu je i Game Master 2.0 sučelje koje omogućuje mijenjanje postavki slike dok ste u igri, pa među ostalim možete mijenjati profil i toplinu boja usred utakmice ili čišćenja tamnice od sila zla.

Od sučelja TCL je ugradio čak četiri HDMI 2.1 porta, pri čemu prvi omogućuje prolazak 4k/144 Hz signala

Za igrače su važna i sučelja, a ovaj model dolazi s čak četiri HDMI 2.1 porta pri čemu prvi može progurati 4k signal uz 144 Hz, drugi je idealan za konzole s kombinacijom 4k/120Hz, dok preostala dva mogu progurati 60 sličica u sekundi u 4k rezoluciji. Kroz HDMI je podržan i eARC za povezivanje sa soundbarom. Od ostalih zanimljivijih sučelja televizor ima standardni optički audio izlaz i jedan USB. Od mrežnih mogućnosti, uz WiFi 5 podršku i Bluetooth 5.0, moguće se spojiti putem Airplay2 standarda, a kako TCL dolazi s Google TV pametnim sučeljem, moći ćete bežično streamati s bilo kojeg mobitela. Google TV podržava sve relevantne streaming servise, ima more aplikacija kroz Play trgovinu, a tu je i ugrađeni Chromecast te mogućnost upravljanja glasom.

Ukupno se radi o zanimljivom nasljedniku gaming brendirane serije TCL QLED televizora koja kombinira visoku svjetlinu, brojne gaming značajke, local dimming funkcionalnost i bogatu opremu, a jedan od glavnih prodajnih faktora je relativno niska cijena.