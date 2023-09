TP Vision u Barceloni prikazao vrh TV i audio ponude marke Philips

TP Vision, kompanija koja drži ekskluzivna prava za razvoj i tržišni plasman proizvoda marke Philips, u segmentima televizijske i audio tehnologije, početkom je ove godine najavila širenje ponude. Tada smo vidjeli najave novih televizora: pristupačnu MiniLED liniju Xtra, nadopunu asortimana u ulaznoj liniji The One te modele OLED808 i OLED+908, s karakteristikama koje ih smještaju u vrh ponude. Isto tako, bile su najavljene nove verzije slušalica podmarke Philips Fidelio. Sredinom rujna imali smo prilike još jednom upoznati flagship proizvode najavljene ranije, sada u produkcijskim inačicama, koje će se naći u prodaji tijekom ovoga mjeseca.

Predstavljanje je prigodno bilo upriličeno u Barceloni, budući da je TP Vision u međuvremenu postao partner svjetski poznatoga nogometnog kluba Barcelona. Njihov natpis Ambilight TV već se od svibnja nalazi na rukavima ovosezonskih dresova "blaugrane", a partnerstvo će doživjeti puni potencijal kada Barcelonin stadion (trenutačno u procesu rušenja) bude ponovno izgrađen iz temelja.

Natpis Ambilight TV od kraja prošle sezone nalazi se na dresovima nogometaša Barcelone

Na ovom je događaju TP Vision stavio naglasak na tek tri proizvoda, koji utjelovljuju njihovu misiju i viziju za TV i audio segmente. Bili su to televizor sa samog vrha ponude, OLED+908, over-ear slušalice Fidelio L4 te true wireless slušalice T2 (recenziju potonjih prvo ćete moći pročitati u Bugu). Svi oni ovih tjedana stižu na police, pa su u kompaniji imali potrebu još jednom naglasiti što će ih tamo isticati od konkurencije.

Vrh TV ponude

Philipsov televizor oznake OLED+908 dolazit će u dijagonalama 55", 65" i 77", a na prvi ćete ga pogled prepoznati po vidljivom zvučni sustavu, za koji je zadužen Bowers & Wilkins. Svi modeli donose META OLED panel treće generacije, s ugrađenim mikro lećama, njih čak 42,4 milijarde u jednom sloju, kako bi se smanjila refleksija svjetlosti unutar samog panela. Time se dobiva veća izlazna svjetlina, koja iznosi do najviše 2100 nita. Uglovi gledanja povećani su za do 60%, a novi "Vanta Black" polarizacijski filter smanjuje odraz svjetlosti iz prostora do 70% – u što smo se uvjerili i uživo.

Procesor slike P5 u svojoj 7. generaciji donosi i neizbježnu umjetnu inteligenciju, kojom čini sliku prilagođenom kako okolini, rasvjeti, tako i kontekstu – sve u stvarnom vremenu i bez zastajkivanja, na što su u kompaniji posebno ponosni. Sustav pozadinskog osvjetljenja Ambilight u novoj inačici koristi aktivni RGB senzor, koji mjeri temperaturu svjetlosti u sobi gdje se televizor nalazi, pa tome prilagođava toplinu i intenzitet dinamične Ambilight rasvjete.

OLED+908 u prodaji će se u Hrvatskoj naći tijekom studenoga, po početnoj preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.999 eura za model dijagonale 55". Naredne, 2024. godine se, usput rečeno, navršava 20 godina od pojave prvih Ambilight televizora na tržištu. Iz TP Visiona za tu prigodu najavljuju nova iznenađenja, jer žele dostojno i pamtljivo obilježiti "okruglu" obljetnicu.

Fidelio: manje je više

Podmarka Philips Fidelio na tržištu će uskoro ponuditi svoje dvije uzdanice. Jednu u segmentu over-ear slušalica (Fidelio L4) i jednu u brzorastućem TWS segmentu (Fidelio L2). Oba modela karakterizira činjenica da ciljaju nešto viši cjenovni segment, usporediv sa Sonyjevim ili čak Appleovim modelima, no materijali i kvaliteta zvuka trebali bi odavati dojam još više klase. Posebno se ističe činjenica da slušalice nisu primarno načinjene od plastike, već da na dodir odaju luksuzan dojam.

Philips Fidelio L4: udobne za nošenje, a uz ANC osiguravaju i izoliranje kad god je to korisniku potrebno

U TP Visionu to nazivaju autentičnim osjećajem jer, kako kažu, "ako nešto na dodir izgleda kao koža, onda je koža". Isto vrijedi i za metalne te keramičke dijelove. Oba modela izgledom podsjećaju na svoje prethodnike, ali su značajno redizajnirana, kako bi pružila udobnost kod dužeg nošenja. Velik naglasak stavljen je i na poboljšanje zvučnog potpisa, smanjenje mase i upravljanje težištem, kako korisnik ne bi osjećao napor dok nosi ove slušalice, bilo u ušnoj školjci, bilo preko nje. I L4 i T2 donose grafenom presvučene dijafragme zvučnika, podršku za Google Fast Pair, LE audio te kodek LC3 (dodatno i LDAC u slučaju modela T2), a tu je naravno i aktivno poništavanje buke.

Philips Fidelio T2: oslanjanje na tri točke ušne školjke i plitak profil čine ih ergonomski daleko boljima od prethodnika

Navedene će se slušalice u trgovinama, na odabranim tržištima, pojaviti tijekom listopada, po preporučenim prodajnim cijenama od 279 eura za T2 te 349 eura za L4. Termin dolaska istih na hrvatsko tržište u trenutku zaključenja ovog teksta nije poznat.

Philips Fidelio u svojem će asortimanu tako imati tek ova dva istaknuta modela (uz još ponešto sportskih i specijaliziranih slušalica) i želi se njima nametnuti kao dostojan konkurent trenutačno vodećim brandovima. Prema najavama, to žele učiniti ne samo u Europi, već i na globalnom tržištu. Ciljana publika su im "zreli" korisnici, dobne skupine 35+, entuzijasti za kvalitetan zvuk, novu tehnologiju i aktualne trendove, ali koji su cjenovno osjetljivi i voljni promijeniti marku koju koriste, ako naiđu na dobru priliku kod konkurenta. Tu Fidelio sada, uz globalni trend rasta prodaje slušalica po dvoznamenkastim stopama, vidi svoju priliku.