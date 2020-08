EISA Awards 2020-2021 - Ovo su službeno najbolji uređaji za kućno kino i video na svijetu

Televizore, inovacije vezane uz kućno kino i ostale uređaje za reprodukciju videa EISA-ini stručnjaci nagrađuju u kategoriji Home Theatre Video & Display. U nastavku donosimo detaljan popis ovogodišnjih laureata u ovoj kategoriji, s obrazloženjima pojedine nagarde, kao i popis svih nagrada u preostalim kategorijama.

Kategorija HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY

EISA BEST PREMIUM OLED TV 2020-21

LG OLED65GX

OLED Gallery Series televizori kompanije LG donose nov pristup dizajnu, primjenjujući izuzetno tanke nosače kako bi TV bio priljubljen uz zid, dok izuzetno tanak ekran i okvir debljine svega pet milimetara privlače dodatnu pažnju. Prvoklasna kvaliteta modela OLED65GX nastavljaju se u pogledu mogućnosti i karakteristika, što potvrđuju slojevita crna podloga, prikaz boja i moćan kontrast OLED tehnologije, a slika je dodatno rafinirana pomoću AI Picture Pro obrade. Najnovija HDMI v2.1 veza omogućuje i gaming kroz 4K/120fps reprodukciju i izuzetno malo kašnjenje, kao i povezivanje eksternog audio-sustava preko eARC tehnologije. Podugačka lista opcija također obuhvaća Dolby Vision HDR, LG WebOS, podršku za Bluetooth slušalice i još mnogo toga.

EISA PROJECTOR 2020-2021

Optoma CinemaX UHZ65UST

Objedinjujući 4K HDR sliku, superiornu kvalitetu zvuka i elegantan dizajn, Optomin UHZ65UST predstavlja pobjedničku evoluciju koncepta ultra-short-throw projektora. Njegova DLP optika i sklop leća isporučuju ujednačenu sliku dijagonale 100 inča s udaljenosti manje od jednog metra, što pomaže da se veliki ekran uklopi u kućno okruženje i svakodnevni život. Prikazi su bogati detaljima, a boje živopisne, čemu doprinosi laserski izvor svjetlosti od 3.500 lumena. Za zvuk je zadužena NuForce platforma, koja zaista oživljava zbivanja na ekranu, a tu je i streaming preko Bluetootha. Jednostavan za podešavanje i upotrebu, Optomin UHZ65UST predstavlja uređaj u koji je lako zaljubiti se...

EISA BEST BUY TV 2020-2021

TCL 65C815

U izrazito konkurentnom segmentu televizora srednje klase nastupa jednako konkurentni 65C815 iz kompanije TCL, funkcionalan i pristupačan 4K televizor velikog ekrana i uvjerljive kvalitete slike. Njegov Quantum Dot ekran isporučuje širok spektar boja, dok Edge LED osvjetljenje i efikasna obrada slike osiguravaju dramatičan raspon kontrasta kod HDR sadržaja (uključujući HDR10+ i Dolby Vision). Zvuk iz integriranog 2.1 sistema, kompatibilnog s Dolby Atmos formatom, donosi žustru glazbenu pratnju, a upotrebljivost je na jednako visokoj razini - Android TV omogućuje jednostavan odabir sadržaja, dok Google asistent potiče korisnike da pričaju, dok im ruke ostaju slobodne. Ovaj televizor pruža istinsku i primjetnu vrijednost za uložen novac.

EISA 8K TV 2020-2021

LG 75NANO99

Bilo da ste filmofil, gamer ili ljubitelj sportskih događaja, LG-jev 8K televizor 75NANO99 će vas učiniti sretnim. Ravan ekran visokih performansi osmišljen je da pruži finese s bilo kojeg izvora zahvaljujući naprednoj obradi slike i zvuka preko novog procesora α9 Gen3 AI, uz povezivanje preko novog HDMI 2.1 standarda i podrškom za sve popularne 8K kodeke (uključujući 8K/60fps i 4K/120fps). Ključ impresivne kvalitete slike leži u NanoCell IPS ekranu i Full Array Local Dimming LED tehnologiji, koji zajedno daju širok kut gledanja, rafinirane boje i bogat kontrast, dok upscaling donosi izuzetan kontrast HD i 4K materijala. Ovo je prava demonstracija tehnološke moći, uz zadržavanje intuitivnosti i zadovoljstva pri upotrebi.

EISA BEST BUY OLED TV 2020-2021

Philips 55OLED805

Philipsov novi OLED televizor srednje klase donosi i evoluciju i revoluciju, jer preuzima i poboljšava Android platformu i HDR podršku svojih prethodnika, ali uz izuzetno unaprijeđenu obradu slike. Kao rezultat dobili smo znatno bolji 4K HDR prikaz, koji izvlači najbolje s diskova i digitalnih izvora, dok Philipsov procesor P5, unapređen AI funkcijama, isporučuje poboljšanu oštrinu, živopisnije boje i jasnije pokrete. 55OLED805 također je istinski all-rounder, koji nudi Ambilight osvjetljenje i DTS Play-Fi multirum audio, dok će nenametljiv dizajn oplemeniti svako okruženje. Ovo je briljantan televizor, po cijeni koja upada u oko.

EISA HOME THEATRE TV 2020-2021

Philips 65OLED935

Superioran zvuk i vrhunska slika spajaju se u Philipsovoj perjanici među 4K OLED televizorima. Inovativni integrirani 3.1.2-kanalni audio-sustav na modelu 65OLED935 dizajniran je u saradnji sa stručnjacima iz kompanije Bowers & Wilkins i sadrži dva drivera usmjerena prema gore, za Dolby Atmos, centralno postavljeni visokotonac za poboljšane dijaloge i jasnoću vokala, kao i subwoofer s priključkom na zadnjoj strani za moćan bas. Za sliku se koriste AI+ obrada (uz inovativnu tehnologiju protiv spaljivanja ekrana), ogroman kontrast i precizni detalji OLED panela, dok četverostrani Ambilight izdiže ujednačenost na još viši nivo, pa ovaj TV predstavlja praznik za oči i uši.

EISA LARGESCREEN TV 2020-2021

Samsung QE75Q950TS

Za treću generaciju 8K televizora Samsung je primijenio beskompromisni pristup u pogledu dizajna, mogućnosti i karakteristika. Infinity dizajn modela QE75Q950TS smješta QLED ekran u okvir debljine svega dva milimetra, dok se veza s eksternim One Connect modulom obavlja pomoću samo jednog diskretnog kabla, pa vam preostaje samo da se divite svijetloj i kao žilet oštroj slici, koja je još impresivnija zahvaljujući dijagonali od 75 inča. Zatim, tu je zvuk: koristeći zvučnike ugrađene u sve četiri strane okvira i patentiranu tehnologiju Object Tracking Sound+, QE75Q950TS stvara detaljnu i dinamičnu pozornicu, izražene širine i visine. Ukupno, ovaj veliki ekran nesumnjivo ostavlja snažan dojam.

EISA Home Theatre Media Player 2020-2021

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE AUDIO)

Zappiti Pro 4K HDR

Zappitijeva perjanica među multimedijalnim playerima dizajnirana je za vlasnike kućnih kina, s velikim kolekcijama filmova i glazbe, mijenjajući uobičajenu kolekciju diskova za trenutni pristup sadržajima preko slikovitog grafičkog sučelja. Prelijepo kućište punih dimenzija prihvaća dva tvrda diska kapaciteta do 32 terabajta, kao i ulaze za eksterna USB skladišta, dok mrežno povezivanje omogućuje streaming s računala i mrežnih skladišta. Podrška obuhvaća 4K HDR, Dolby Atmos i DTS:X za filmove, kao i 192 kHz/24-bitni audio. Kada se tome doda fleksibilnost - od podrške za 4K multiroom sustav do raznovrsnih podešavanja korisničkog okruženja - jasno je da ovaj stroj može sve.

Kategorija MOBILE DEVICES

EISA BEST SMARTPHONE 2020-2021

OnePlus 8 Pro

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021

OPPO Find X2 Pro

EISA FOLDABLE SMARTPHONE 2020-2021

Samsung Galaxy Z Flip

EISA MULTIMEDIA SMARTPHONE 2020-2021

Sony Xperia 1 Mark II

EISA SMARTPHONE CAMERA 2020-2021

Huawei P40 Pro

EISA IN-EAR HEADPHONES 2020-2021

Sennheiser Momentum True Wireless 2

EISA ON-EAR HEADPHONES 2020-2021

Bowers & Wilkins PX5

EISA MOBILE SPEAKER 2020-2021

LG XBOOM Go PL7

EISA BEST SMARTWATCH 2020-2021

Huawei Watch GT 2

EISA HEADPHONES 2020-2021

(kombinirano s kategorijom Hi-Fi)

DALI IO-6

EISA MOBILE AUDIO PLAYER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom Hi-Fi)

FiiO M11 Pro

EISA PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom Hi-Fi)

AudioQuest DragonFly Cobalt

Kategorija HOME THEATRE AUDIO

EISA HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2020-2021

Arendal Sound 1961 Series

EISA BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM 2020-2021

Triangle Borea Series

EISA SMART SOUNDBAR 2020-2021

Harman Kardon Citation MultiBeam 700

EISA PREMIUM SOUNDBAR 2020-2021

Bang & Olufsen Beosound Stage

EISA HOME THEATRE RECEIVER 2020-2021

Denon AVC-X4700H

EISA HOME THEATRE SUBWOOFER 2020-2021

SVS SB-2000 Pro

EISA HOME THEATRE HIGH-END 2020-2021

Trinnov Altitude platform

EISA HOME THEATRE HEADPHONE 2020-2021

JVC EXOFIELD XP-EXT1

EISA HOME THEATRE AMPLIFIER 2020-2021

Emotiva XPA Gen3

EISA SOUNDBAR 2020-2021

LG SN8YG

EISA BEST BUY SOUNDBAR 2020-2021

TCL TS9030 RAY·DANZ

EISA HOME THEATRE MEDIA PLAYER 2020-2021

(kombinirano s kategorijom HOME THEATRE VIDEO & DISPLAY)

Zappiti Pro 4K HDR

Kategorija HI-FI

EISA LOUDSPEAKER 2020-2021

SVS Prime Pinnacle

EISA WIRELESS LOUDSPEAKER 2020-2021

System Audio legend 5 silverback

EISA BEST VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKER 2020-2021

Monitor Audio Bronze 100

EISA BEST VALUE FLOORSTANDING LOUDSPEAKER 2020-2021

Focal Chora 826

EISA AMPLIFIER 2020-2021

ARCAM SA30

EISA SMART AMPLIFIER 2020-2021

NAD Masters M33

EISA HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER 2020-2021

Musical Fidelity M8xi

EISA HIGH-END PRE/POWER AMPLIFIER 2020-2021

Michi P5/S5

EISA TURNTABLE 2020-2021

Thorens TD 1601

EISA BEST VALUE TURNTABLE 2020-2021

Pro-Ject T1

EISA DIGITAL SOURCE 2020-2021

Volumio Primo

EISA BEST VALUE DAC 2020-2021

iFi Audio ZEN DAC

EISA PHONO PREAMP 2020-2021

Primare R15

EISA AUDIO ACCESSORY 2020-2021

Pro-Ject VC-E

Kategorija PHOTOGRAPHY

EISA CAMERA OF THE YEAR 2020-2021

Fujifilm X-T4

EISA BEST BUY CAMERA 2020-2021

Nikon Z 50

EISA APS-C CAMERA 2020-2021

Canon EOS 90D

EISA FULL-FRAME CAMERA 2020-2021

Nikon D780

EISA ADVANCED FULL-FRAME CAMERA 2020-2021

Sony Alpha 7R IV

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2020-2021

Canon EOS-1D X Mark III

EISA PHOTO/VIDEO CAMERA 2020-2021

Panasonic Lumix DC-S1H

EISA COMPACT CAMERA 2020-2021

Fujifilm X100 V

EISA VLOGGING CAMERA 2020-2021

Sony ZV-1

EISA CAMERA INNOVATION 2020-2021

Canon EOS R5

EISA LENS OF THE YEAR 2020-2021

Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

EISA WIDEANGLE ZOOM LENS 2020-2021

Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

EISA STANDARD ZOOM LENS 2020-2021

Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

EISA TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

EISA TRAVEL ZOOM LENS 2020-2021

Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

EISA SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

EISA PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS 2020-2021

Nikon AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

EISA WIDEANGLE LENS 2020-2021

Sony FE 20mm F1.8 G

EISA PORTRAIT LENS 2020-2021

Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8 S

EISA LENS INNOVATION 2020-2021

Canon RF 600mm & 800mm F11 IS STM

EISA CAMERA DRONE 2020-2021

DJI Mavic AIR 2

EISA PHOTO SOFTWARE 2020-2021

Nik Collection 3 By DxO

EISA MONITOR 2020-2021

EIZO ColorEdge CS2740

Kategorija IN-CAR ELECTRONICS

EISA IN-CAR HEAD UNIT 2020-2021

KENWOOD DMX9720XDS

EISA IN-CAR SOUND PROCESSOR 2020-2021

Helix DSP ULTRA

EISA IN-CAR BEST VALUE DSP 2020-2021

Ground Zero GZDSP 4-8XII

EISA IN-CAR AMPLIFIER 2020-2021

MOSCONI GLADEN ATOMO 2

EISA IN-CAR DSP AMPLIFIER 2020-2021

Eton Stealth 7.1 DSP

EISA IN-CAR SPEAKER SYSTEM 2020-2021

ESB 8.6K3U LE

EISA IN-CAR SUBWOOFER 2020-2021

Hifonics ZRX6D2

EISA IN-CAR HIGH END COMPONENT 2020-2021

Audison bit One HD Virtuoso

EISA IN-CAR DASHCAM 2020-2021

KENWOOD DRV-A501W

EISA CAMPER VAN HEAD UNIT 2020-2021

Zenec Z-E3766