Novi Bug – najbolji prijenosnici za vaš novac, gdje studirati, kako se igrati – i više!

Svibanjski Bug je na kioscima, a u njemu – „za svakog ponešto“ – od vodiča za studije informatike, preko velikog testa best buy prijenosnika pa do pojedinačnih testova Ryzena i noice cancelling slušalica…

Ovomjesečni broj Buga je krcat. Hardver, softver, školovanje, igranje i glupiranje – sve smo pokrili, ali idemo prvo od teme broja – Best buy laptopi.

Prema našem sudu, to su oni od otprilike 3.000 kuna (ili malo više) do onih od 7.000 kuna (ili malo više). Ukupno ih je na testu svega devet komada iz nekoliko razloga. Prije svega, testovi većeg broja uređaja, kakve smo običavali raditi s 30 ili više prijenosnika su za kolege iz Bugovog laba strašno naporni, a iako oni skupe hrpu podataka i mjerenja o svakome od testiranih uređaja, na kraju trpe opisi koji ne mogu biti dovoljno detaljni jer u časopisu jednostavno nema dovoljno mjesta. Kolege se stoga trude raditi detaljne opise manjeg broja testiranih uređaja koje birano uzimamo na test umjesto ranijeg presjeka svega na tržištu u nekoj kategoriji. A kad kažemo „svega“, to i mislimo – SVEGA. Vjerujte nam, sretniji ste i vi ovako.

U slučaju osnovnog kriterija ovoga testa, većina korisnika prilikom kupnje prijenosnike traže ove iz kategorije „malo preko 3.000 kuna, odnosno ne preko 7.000 kuna“. Čak i oni koji se odluče za „skuplje“ prijenosnike, rijetko kada kupuju one skuplje od 1.000 eura (oko 7.500 kuna, ovisno o tečaju na taj dan).

Ovako probrani uzorci dali su nam mogućnost ne samo da svakoga temeljito testiramo, jer to i inače radimo neovisno o broju uređaja, već da svakoga i detaljno opišemo kako bismo i vama prenijeli što više informacija. Zapravo – hrpu. Tko kaže da bi htio još nešto saznati – neka se to usudi reći Denisu u lice!

U kategoriji Hard-hit ovaj mjesec imamo AMD-ove Ryzene 7 2700X i 5 2600X. Iako je AMD nedavno lansirao revolucionarnu seriju APU-ova koji su ih vratili u utrku s Intelom, već imaju nove modele iz ove serije (2000) koji bi trebali ponoviti uspjeh prethodnika koji uzimaju sve veći dio tržišta od moćnog konkurenta. Novi modeli koriste umjesto 12-nanometarskog 14-nanometarski proizvodni proces, podržavaju instalaciju na starije ploče, daju dobre performanse u igrama i višenitnim aplikacijama, ali, tu su i neke mane… Koje? Pročitajte tekst, pa ćete znati.

Od softverskih tekstića spomenimo naše beskompromisno seciranje proljetnog Creators Updatea za Windowse 10 kojega je masovni „deployment“ RTM verzije u zadnji tren obustavljen zbog nenadano otkrivenog buga. Iako je službena masovna distribucija pomaknuta, zadnja beta verzija (koja je nama bila više nego stabilna) svima je dostupna pa smo pogledali imali razloga za veliko veselje, tugu, ili ni jedno ni drugo. Za najveći dio korisnika, slučaj je, na žalost, ovo treće. Novosti ima, ali da su revolucionarne i da ćete ih s nestrpljenjem iščekivati – teško.

Sa strogo računalnih tema, na one bliže audiofilima – slušalice koje utišavaju (okolnu) buku ili, po naški – noice cancelling slušalice. Kaže Davor da im se napokon spustila cijena, povećala ponuda i da ih ima sva hrpa cjenovno prihvatiljivih nama „običnim“ ljudima. Koliko je to u prijevodu? - Pa već od dvije tisuće kuna ili malo preko…, kaže on, oduševljen kako je sve to bagatelno.

Ako spadate u tu kategoriju korisnika, a trenutno se ne liječite niti ste na bilo kakvoj terapiji, vjerojatno će vam se dopasti i ovaj usporedni test ovih slušalica koje proizvode tišinu. Bez zezanja – kao antifoni, ali ne stiskaju toliko uši. Idealno za bauštele diljem Njemačke i Austrije.

Tu je, ponovo, prigodni godišnji vodič za studiranje informatike u nas. Razna veleučilišta i sveučilišta diljem Hrvatske, njihovi programi, predavači, oprema i lokacije. Sada je vrijeme da pogledate što se nudi i odaberete ono što vam najviše odgovara ili mislite da bi vam odgovaralo.

I na koncu – igre i glupiranje. Skrećemo vam pozornost na detaljnu recenziju velikog travanjskog hita, Far Cry 5, koji je ovoga puta iznimno za serijal, smješten u SAD, među seljobere, ekstremnu vjersku desnicu i ostatak tamošnjeg živopisnog folklora. Mizanscena ne može omanuti, pa je i naša autorica oduševljena igrom, iako se inače radije priklanja indie naslovima i manjim razvojnim studijima.

Iz istog „pera“, u istoj sekciji – pregled battle royale igara, kako za računala, tako i za mobilne platforme. Nakotilo se toga podosta, pa ako vam se dva glavna takmaca za titulu kralja i cara žanra, Fortnite i PUBG ne dopadaju, a ne želite odmah otpisati čitav žanr – provjerite što Mateja kaže da još valja pogledati od ponude prije nego posve odustanete.

Naravno, tu je i nagradna igra – dijelimo tri puta White Shark gamerski paket! Što kaže Mujo – Fata je Fata, al' triput je triput…

Odvojite djetetu od usta; od love za pivkana; pa možda i prirodne pripravke pogodne za inhalaciju ili konzumaciju u posebno pripravljenim kolačićima – kupite.