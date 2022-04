Ako dosad niste radili na računalu s više od jednog monitora, možda vam to doista ne treba, ili možda smatrate da vam to ne bi dovoljno diglo produktivnost da se zaputite u kupnju još jednog monitora. No, možda ni ne znate što propuštate. U ovoj posljednjoj grupi bio je i vaš autor prije nekih petnaestak godina, kad je 17-inčni "kockasti" monitor zamijenio 23-inčnim širokog formata. Stari monitor mjesecima je stajao neiskorišten na drugom stolu, jer radni stol nije bio baš velikih dimenzija, a ujedno mi se nije činilo da mi trebaju dva monitora na stolu.