HBO Max je nova streaming usluga na našem tržištu, evo što nudi

Na hrvatskom tržištu od 8. je ožujka ove godine dostupna nova platforma za video streaming, američki HBO Max, koji je tako u našoj regiji u potpunosti zamijenio dosadašnju uslugu istog pružatelja, HBO GO. Svi korisnici koji su imali pretplatu HBO GO morali su instalirati nove aplikacije i postojećim se podacima korisničkog računa prijaviti na novi servis (to vrijedi i za one kojima je HBO GO bio dostupan preko telekom operatera). Novim korisnicima, i onima koji to tek planiraju postati, namijenjen je ovaj tekst…

HBO Max je, dakle, Over-the-Top (OTT) streaming servis s bogatom ponudom lokaliziranog sadržaja. U njihovom se katalogu nalaze naslovi iz vlastite produkcije, ali i oni pod licencom nekih od s njima povezanih studija, kao što su Warner Bros, DC ili Cartoon Network. Usluzi se može pristupiti putem internetskog preglednika, na ovoj adresi, mobilnih aplikacija za iOS i Android (na mobitelima i tabletima), kao i putem aplikacija za igraće konzole PlayStation 4/5, pametne televizore Samsunga i LG-a, a vjerojatno će vrlo popularan izbor pretplatnika biti i gledanje putem uređaja iz linija Apple TV, Android TV ili jednostavno – castanjem na Chromecast. Na svim su uređajima dostupni i titlovi.

Ono što je zanimljivo, jest da se HBO Maxu može pristupiti i bez prijave. Moguće je zaviriti u njegovo sučelje i pregledati sav dostupan sadržaj. Shvatite li tako da na servisu ima dovoljno serija i filmova koji će vas zanimati, tek tada možete aktivirati pretplatu, prijaviti se i započeti s gledanjem.

Prilikom prijave novog korisnika, bit će potrebno izraditi vlastiti korisnički profil. Njega ćete obično nazvati svojim imenom ili oznakom prostorije u kojoj se HBO Max gleda. Pritom se nudi i prilično zabavna opcija personalizacije profila – naime, za avatar je moguće odabrati sliku nekog od likova iz bogatog streaming kataloga HBO Maxa.

Dječji profili

Unutar najviše pet profila mogu se izraditi i oni dječji, za koje se roditeljska zaštita aktivira pomoću PIN-a. Roditelji na ovaj način imaju mogućnost stvoriti profil "siguran za djecu" i samo odrediti kojim sadržajima mlađi članovi obitelji smiju pristupati. To se čini odabirom uzrasta djeteta, čemu se potom prilagođavaju dostupne mu kategorije filmova i televizijskih sadržaja iz ponude.

HBO Max omogućava postavljanje dječjeg profila u četiri razine, prema uzrastu: 2-5, 6-9, 10-12 te 13-17 godina. Sučelje za najmlađe dvije skupine posebno je prilagođeno, pa djeca mogu odabrati što žele gledati dodirivanjem omiljenih im likova, dok je za stariju djecu sučelje vrlo slično onome za odrasle gledatelje. Kada je uređaj prijavljen u bilo koji dječji profil, za izlazak iz njega potrebno je upisati roditeljski PIN.

Pregledno i jednostavno sučelje

Nakon prijave i stvaranja željenih profila, spremni ste za pregled sadržaja i odabir vašeg sljedećeg naslova za bingeanje. Sučelje usluge je, rekli bismo, klasično za streaming usluge. Listanjem gore-dolje pregledavaju se kategorije koje HBO Max preporučuje, a unutar svake od njih naslovi se listaju lijevo-desno. Osnovne kategorije na početnoj stranici nisu žanrovske, već kontekstualne i dinamične. Tako se prvo prikazuju preporuke u sekciji "Za tebe", pa slijedi "Moj popis" sadržaja koje je određeni korisnik u svojem profilu dodao u favorite. Tu je zatim "Upravo dodano" – izbor novih sadržaja, pa preporuke HBO-ovih urednika, filmski naslovi u skupini "Kokice obvezne" ili pak tematske kategorije: "Žene u glavnim ulogama", "Tehnologija je zakazala", "Potraga za ubojicom" i slične.

Zaželite li se klasičnog načina odabira sadržaja, otvaranjem izbornika u gornjem lijevom uglu otvorit će vam se dobro poznate kategorije: Serije, Filmovi, Originals, Akcija, Komedija, Dokumentarci, Fantazija i SF, Horor, Lokalna produkcija i slične. Posebne brandirane tipke u ovom izborniku zaslužilo je pet zasebnih središta HBO Max Hubs, u okviru kojih je grupiran sadržaj iz ovih produkcija: HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals.

Naravno, odmah do ovog izbornika nalazi se i tražilica pomoću koje ćete sadržaje moći pronaći po nazivu, glumcima, redateljima i sličnim ključnim riječima. U mobilnoj aplikaciji tražilica se aktivira dodirom na povećalo u sredini izbornika smještenoga uz donji rub ekrana.

Kao što ste mogli zaključiti iz ovog teksta do sada, cijelo sučelje usluge HBO Max također je lokalizirano na hrvatski jezik, zajedno s naslovima i opisima sadržaja. Svi oni, naglasimo, nude i hrvatske titlove, a većina sadržaja za djecu nudi i sinhroniziranu opciju.

Vrijeme je za gledanje

Klikom na bilo koji sadržaj otvara se više o njemu, ako je riječ o seriji nudi se izbor sezone i epizode, a klikom na trokut "play" pokreće se reprodukcija. Tipka "+" u donjem desnom uglu služi za dodavanje sadržaja na ranije spomenutu listu favorita.

Prikaz "slika u slici" dostupan je samo na iOS-u

Imate li potrebu serije i filmove gledati u pokretu, mobilna aplikacija nudi i njihovo preuzimanje za gledanje offline. U izborniku postavki dostupno je ograničavanje preuzimanja putem mobilne veze (ili upozorenje na isto), kako biste izbjegli nepotrebne troškove dodatnog podatkovnog prometa. Također, moguće je odabrati hoćete li preuzimati sadržaje u punoj kvaliteti ili onoj smanjenoj, optimiziranoj za brži download. Gledanje videa putem streaminga moguće ograničiti samo na Wi-Fi mreže, ponovno radi uštede na mobilnom prometu.

Kada je riječ o reprodukciji sadržaja, ona je glatka, jednostavna i uvijek u najvišoj dostupnoj kvaliteti, ovisno o brzini dostupne veze. Kontrole na ekranu sastoje se od pauze i mogućnosti brzog "premotavanja" po 15 sekundi naprijed ili natrag, kao i odabira jezika audio zapisa i titlova. U slučaju da prekinete gledanje u pola filma ili epizode, to će ostati zabilježeno u profilu, a taj nedovršeni sadržaj skočit će vam na vrh naslovnice sljedeći puta kada otvorite HBO Max na bilo kojem uređaju.

Jedna razina pretplate

HBO Max gledateljima nudi samo jednu opciju, tj. pretplatu samo jedne razine. U njoj se dobiva pristup cijelom dostupnom katalogu, po jedinstvenoj cijeni, a sadržaj je dostupan u najvišoj razini kvalitete. U pravilu je to FullHD, a odabrani su naslovi dostupni i u razlučivosti 4K. Najviša kvaliteta zapisa podržana je na televizorima s Android TV-om, sustavima Apple TV 4K, Google Chromecast Ultra i Chromecast s Google TV, kao i na 4K pametnim televizorima LG Smarta i Samsunga (koji podržavaju Dolby Vision ili HDR10). Za optimalan užitak u 4K filmovima službeno se preporuča brzina pristupa Internetu viša od 50 Mb/s.

Svaki pretplatnik se na HBO Max može prijaviti s neograničenog broja uređaja, bili to mobiteli, računala, televizori, konzole ili tableti. Isto tako, svaka pretplata omogućava stvaranje do pet personaliziranih korisničkih profila, s odvojenim listama favorita i poviješću gledanja. Uz plaćanje jedne mjesečne pretplate sadržaje može reproducirati do tri uređaja – istodobno. Za reproduciranje videa u standardnoj, HD kvaliteti, HBO Max službeno kao minimalnu brzinu pristupa Internetu navodi 5 Mb/s.

Akcija do kraja mjeseca Mjesečna cijena pretplate za HBO Max u Hrvatskoj iznosi 6,99 eura. Trenutačno je u tijeku promotivno razdoblje, pa će svi oni koji svoju prvu pretplatu aktiviraju prije 31. ožujka ostvariti 33% popusta na tu cijenu – doživotno. Drugim riječima, cijena će za sve takve "rane" pretplatnike biti 4,66 eura (oko 35 kuna). Doživotni popust znači da će on biti primijenjen na važeću cijenu sve dok je pretplata aktivna, nije otkazivana, izmijenjena i povezana je uz valjani način plaćanja. Napomenimo i da su ovaj oblik doživotnog popusta ostvarili i svi dosadašnji izravni pretplatnici na HBO GO.

Ponuda sadržaja

Osim cijene, dostupni filmovi i serije najčešće su onaj čimbenik koji presuđuje kada se donosi odluka o pretplaćivanju na pojedini streaming servis. Kao i u slučaju cijene, HBO Max ovdje se može vrlo dobro nositi s konkurencijom, pogotovo kada govorimo o sadržaju koji je našoj publici možda i najbliži: znanstvenoj fantastici, fantasy naslovima i superjunacima.

U prvome, ističemo kompletnu franšizu Gospodara prstenova i sve epizode Igre prijestolja, za fanove kultnih klasika tog žanra. Od nešto novijih atraktivnih naslova ističu se ZF serija Westworld, lanjska epska adaptacija romana Dina, kao i novi film Matrix: Uskrsnuća (oboje u 4K kvaliteti). Na HBO Maxu dostupna je inače i cijela kolekcija ovog kultnog serijala.

Od naslova pod kišobranom DC Comicsa, tu je cijeli niz igranih i animiranih filmova s Batmanom kao glavnim akterom (od devedesetih na dalje), nezaobilazni Aquaman, Liga pravde Zacka Snydera, a od noviteta istaknuli bismo također DC-jevu novu seriju Mirotvorac (Peacemaker).

Podugačak je popis aktualnih hitova koje gleda cijeli svijet: Euforija, Nasljeđe, Vrijeme pobjede: Uspon dinastije Lakersa, Vučji odgoj, Postaja jedanaest – da spomenemo samo neke.

Ljubitelji klasičnih serija i filmova također će doći na svoje. Za njih HBO Max donosi cijeli serijal filmova o Harryju Potteru, legendarne Prijatelje (s najnovijim reunionom Prijatelji: Ponovno zajedno), svih dvanaest sezona Teorije velikog praska ili pak šest sezona "obvezne mafijaške lektire" Obitelj Soprano. Od zabavnijih sadržaja istaknuli bismo crtić za odrasle Rick&Morty, a od domaće produkcije hrvatsku seriju Uspjeh.