Tipkovnica namijenjena kopiranju i lijepljenju sadržaja

Popularna platforma namijenjena developerima, Stack Overflow, udružila se s trgovinom Drop kako bi izbacili na tržište malu tipkovnicu The Key kojoj je glavna funkcija kopiranje i lijepljenje sadržaja.

Naime, tipkovnica je prvobitno nastala kao ovogodišnja prvotravanjska šala, no korisnici Stack Overflowa, kojima su najkorištenije kratice upravo one za kopiranje i lijepljenje sadržaja, ostali su razočarani kada su vidjeli da se The Key ne može kupiti – sve do sad.

„Recite zbogom zgrčenim prstima, bolnim zglobovima i uzaludnim pokretima. Pozdravite The Key, uređaj izgrađen od temelja da kopiranje i lijepljenje koda iz Stack Overflowa učini brzim, bezbolnim i zabavnim“, stoji u prvotravanjskoj objavi Stack Overflowa.

Foto: Drop/Stack Overflow

The Key koristi Kailh Box Black prekidače za koje Drop tvrdi da će pružiti „ultra glatki linearni osjećaj“, kućište tipkovnice izrađeno je od aluminija, ima USB-C priključak na stražnjoj strani, a može se pohvaliti i gumiranim nožicama koje sprječavaju klizanje po stolu.

Iako je tipkovnica zamišljena da služi samo za kopiranje i lijepljenje, sve su tri tipke zapravo programabilne, pa se mogu koristiti i za nešto drugo, poput stišavanja i pojačavanja glazbe ili pak promjene razine svjetline monitora, piše The Verge.

Prema Dropovoj stranici, tipkovnicu je dosad prednaručilo oko 3900 ljudi, a isto možete učiniti i vi po cijeni od 29 dolara.

Stack Overflow donira sav svoj prihod digitalundividedu, udruzi koja se bavi razvojem programa i inicijativa koje poboljšavaju gospodarski rast u afroameričkim i latinoameričkim zajednicama, a pet posto zarade donira i Drop.