Grad Zagreb najavio nekoliko projekata za poticanje vožnje biciklima

Nedugo nakon što smo objavili planove francuskih vlasti i Pariza za poticanje prelaska s vožnje automobilom na bicikle, stiže i najava iz naše metropole o čak tri projekta koji imaju isti cilj – privući građane da se odluče na vožnju biciklom. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio je nove radove na biciklističkoj infrastrukturi te povećanje broja biciklističkih ruta i staza.

Dobre vijesti za bicikliste...

Zagreb bi tako trebao započeti s umrežavanjem postojećih biciklističkih staza. Projekti uključuju uvođenje zajedničkog korištenja prometnih traka s ostalim vozilima, uvođenjem zone ograničenja brzine kretanja na 30 km/h na širem području grada, ali i postavljanjem preko 1.000 novih parkirnih mjesta za bicikle, i to već do kraja ove godine.

Gdje je to moguće, gradit će se odvojene biciklističke staze, a širenjem pješačkih zona trebalo bi doći i do smanjenja broja motornih vozila u prometu u užem centru grada. Zagreb će se priključiti i projektu Greenway, koji ima za cilj stvoriti državnu biciklističku mrežu. Ruta ovog projekta broj 2, od slovenske granice do Siska, u dužini od 132 km, prolazi i kroz Zagreb. Već 5. rujna počinju radovi na prvoj etapi te staze, koja će se protezati između Blata i Jadranskog mosta, a bit će duga 1,7 kilometara.

Započeli su i pripremni radovi na biciklističkoj magistrali Zagreb istok, čija prva faza će biti duga 1,2 kilometra i protezat će se od Zavrtnice do Svetica. Ukupna dužina ove magistrale bit će 23 kilometra, od Studentskog centra do Dugog sela. Do kraja mandata gradske vlasti imaju cilj povećati udio biciklizma u ukupnoj količini prometa na 8%.

...ali i romobiliste

Uzmemo li u obzir da je novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisao da se i "osobna prijevozna sredstva" moraju primarno voziti biciklističkim stazama, sve dobre vijesti za vlasnike bicikala ujedno su pozitivne i za vozače električnih romobila te ostalih sličnih vozila za gradsku mikromobilnost.