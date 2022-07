Prihvaćena nova pravila za električne romobile, evo gdje ih se i kako smije voziti

Nakon višegodišnjih priprema te nekoliko ranijih prijedloga, koji su u međuvremenu dorađivani i nadopunjavani, ovoga je petka Hrvatski sabor prihvatio finalni tekst novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Njime se definiraju nove kategorije prijevoznih sredstava i regulira njihovo sudjelovanje u prometu, a u sklopu toga prvi su puta u Hrvatskoj zakonski definirani i električni romobili te je određeno gdje ih se i uz koje uvjete smije voziti.

Osobna prijevozna sredstva

Novi Zakon tako uvodi kategoriju vozila nazvanu "osobna prijevozna sredstva". To je, kako to zakonodavac definira, "vozilo koje nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h". Definicija, dakle, obuhvaća vozila koje se može samo uravnotežiti npr. segway, monocikle s motornim ili električnim pogonom te romobile s motornim ili električnim pogonom.

Ovaj se oblik vozila smije voziti isključivo biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja. U slučaju da ona ne postoji, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

TL;DR Električne romobile po novome se smije voziti samo biciklističkim stazama, a tamo gdje ih nema, pločnikom, uz pojačan oprez. Svi vozači električnih romobila moraju imati zaštitne kacige, a noću i u uvjetima smanjene vidljivosti i reflektirajući prsluk. Najviša dozvoljena brzina e-romobila je 25 km/h, a snaga 600 W. Slušalice se u vožnji ne smiju koristiti na oba uha.

Vozači osobnih prijevoznih sredstava (kao i bicikala) dužni su noću uvijek, a i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom. Svi vozači osobnih prijevoznih sredstava u svim situacijama moraju nositi zaštitnu kacigu.

Predviđene kazne

Kazna za nenošenje kacige iznosit će 300 kuna. Za vožnju izvan biciklističkih staza i drugih predviđenih površina kazna će iznositi 500 kuna. Za prekoračenje propisane brzine kretanja vozači će se kažnjavati novčanom kaznom od 1.000 kuna.

Zakonodavac je propisao i da se električne romobile i slična vozila ne smije ostavljati na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka bez nadzora, osim na posebno označenim mjestima. Kazne za tvrtke koje to učine bit će od 5 do 15 tisuća kuna (što se primarno odnosi na one koji romobile iznajmljuju).

Propis o slušalicama i za bicikliste

Iz ranijeg prijedloga Zakona ostao je i propis vezan uz slušalice koje koriste vozači bicikala ili osobnih prijevoznih sredstava. Oni ne smiju upravljati tim vozilima koristeći slušalice na ili u oba uha, čime bi umanjili mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Kazna za vožnju s obje slušalice u ušima bit će 300 kuna.

Gospodin na slici na nesiguran način upravlja vozilom, a k tome koristi i slušalice onako kako će uskoro biti zabranjeno

Pomoćna pješačka sredstva

Novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama uvest će još jednu kategoriju vozila – pomoćna pješačka sredstva. Ona obuhvaća "naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom (romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl.)". Na njih će se odnositi zabrana korištenja (igranja ili vožnje) na kolniku.

Ovaj Zakon stupit će na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama – dakle, uskoro.