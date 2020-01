Hyundai će za Uber razviti i izraditi leteći taksi

Prvoga dana CES-a u Las Vegasu predstavljen je zajednički pothvat Hyundaija i Ubera – zračni taksiji koje korejska kompanija razvija pod nazivom Urban Air Mobility. Hyundai je postao i prvi službeni partner iz domene proizvođača vozila na platformi Uber Elevate, putem koje će putnici u budućnosti moći zatražiti brzi zračni prijevoz letećim taksijima.

Predstavnici dviju kompanija na ovom su sajmu otkrili i prototip nekog budućeg letećeg taksija u stvarnoj veličini. Model kodnog naziva S-A1 stvoren je kroz Uberov projekt otvorenog dizajna, a inspiriran je, kažu NASA-inim pristupom otvaranja svoje tehnologije u ranoj fazi razvoja kako bi se i drugi mogli uključiti u proces svojim inovacijama i inženjerskim rješenjima.

Napredne tehnologije

Radi se o letjelici s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (VTOL). Nakon vertikalnog polijetanja letjelica mijenja konfiguraciju rotora i krila te prelazi u horizontalno krstarenje. Dizajnirana je za brzine horizontalnog leta do 290 km/h na visinama između 300 i 600 metara, te s planiranom autonomijom leta od 100 kilometara. Pogon je 100% električni, a za normalnu upotrebu trebalo bi mu biti dovoljno pet do sedam minuta punjenja između letova.

Distribuirani prijenos snage do rotora osmišljen je kako bi pružio maksimalnu sigurnost putnicima uz minimalnu količinu proizvedene buke. Za početak će u letjelici biti potreban pilot, no s vremenom se planira i prelazak na potpuno automatizirani let. Koncept ima predviđena četiri mjesta za putnike.

Hyundaijeva uloga u ovom partnerstvu bit će proizvesti leteći putnički dron. Uber će se brinuti za platformu za naručivanje prijevoza, podršku na tlu te poveznice sa zemaljskim prijevoznim sredstvima. Na infrastrukturi za polijetanje i slijetanje ovakvih letećih taksija dvije će kompanije raditi zajednički.