Važan korak kineske zrakoplovne industrije u proizvodnji komercijalnih putničkih zrakoplova: China Eastern Airlines uveo je dnevne letove između Šangaja i Hong Konga koristeći u Kini proizveden zrakoplov C919.

Konkurent Boeingovu modelu 737 i Airbusovu A320

Prvi komercijalni let C919 izvan kontinentalne Kine obavljen je prvog dana nove godine. Na svojoj prvoj ruti van unutrašnjokineskih linija između Šangaja i Hong Konga, zrakoplov je prevezao 157 putnika. To je linija na kojoj kompanija inače svakodnevno prometuje.

C919, razvijen u Komercijalnoj zrakoplovnoj korporaciji Kine (Comac), predstavljen je kao konkurent Boeingovu modelu 737 i Airbusovu A320. Zrakoplov prima između 158 i 192 putnika. Od uvođenja u komercijalnu upotrebu u svibnju 2023. godine, C919 povezuje devet kineskih gradova. Comac planira povećati proizvodnju tijekom sljedećeg desetljeća s ciljem izrade 360 zrakoplova.

C919 - potencijal za međunarodno tržište

Na tržištu komercijalnog zrakoplovstva za kratke i srednje rute dominiraju uskotrupni zrakoplovi, pri čemu Boeing 737 i Airbus A320 predstavljaju industrijske standarde. Pojava kineskoga Comac C919 potencijalno na međunarodnom tržištu znači da etablirani modeli dobivaju solidnu konkurenciju.

Kapacitet

Comac C919 pozicioniran je u sredini tržišta uskotrupnih zrakoplova s kapacitetom od 158 do 168 putnika u uobičajenoj dvokabinskoj konfiguraciji. To ga smješta između Airbusa A320, koji prima do 150 putnika, i Boeinga 737 Next Generation, koji može primiti do 220 putnika u svojoj 737-900 ER inačici. Srednji kapacitet putnika omogućuje avionu C919 da se lako prilagodi potrebama različitih ruta.

Kraći domet

U kategoriji dometa leta ima razlike. Airbus A320 predvodi s dometom od 9.723 kilometra, slijedi Boeing 737-900 ER s 5.926 kilometara, dok C919 ima domet od 4.630 kilometara. Kraći domet C919 ukazuje na njegovu primarnu usmjerenost na regionalne i domaće rute umjesto duljih međunarodnih letova.

Sva tri proizvođača odabiru CFM International kao dobavljača motora. C919 koristi moderan LEAP-1C motor, Boeing 737 koristi seriju CFM56-7B, dok Airbus A320 nudi više fleksibilnosti s dvije opcije: CFM56-5B ili IAE V2500. Unatoč korištenju suvremene tehnologije motora, C919 pokazuje oko 10% veću potrošnju goriva po sjedalu u usporedbi s A320neo.

Slični fizički gabariti

Zrakoplovi dijele slične fizičke gabarite, iako s primjetnim varijacijama. Boeing 737-900 ER najdulji je s 42,1 metrom, slijedi C919 s 38,9 metara i A320 s 37,6 metara. Raspon krila pokazuje manje varijacije, pri čemu C919 i 737 imaju raspon od 35,8 metara, dok A320 ima raspon od 34,1 metar.

Kao kod EV: kvaliteta, oprema, niska cijena

Tržišno pozicioniranje C919 vidljivo je u cjenovnoj strategiji, s procijenjenom kataloškom cijenom od 90-100 milijuna dolara u usporedbi sa 121 milijun dolara za Boeing 737 MAX 8 i 111 milijuna dolara za Airbus A320neo. Međutim, cjenovnu prednost kineskoga C919 trebalo bi točno utvrditi kad se uključi u međunarodni promet na različitim rutama. U svakom slučaju, sigurno je da će kineski proizvođač ići s agresivnom cijenom, i sve bi moglo sličiti na trenutačnu konkurentnost kineskih elektromobila: kvaliteta, oprema, niska cijena. Uz to, kao i kod automobila, državna potpora mogla bi pomoći u uspostavljanju snažne prisutnosti na međunarodnom tržištu.