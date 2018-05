Volvo, BYD i Shell promoviraju nove električne i hibridne kamione

Električni kamioni novo su bojište proizvođača vozila. Prema nekim predviđanjima, naime, upravo će teretna vozila biti prva u kojima bi električni pogon mogao u potpunosti zaživjeti, i to zbog milijuna kilometara koje kamioni i tegljači prođu u svojem životnom vijeku – a svaki kilometar prijeđen na struju umjesto na fosilna goriva znači i uštedu. Ovo su shvatili u Nikoli i Tesli, a čini se kako i ostali proizvođači polako počinju razmišljati o elektrifikaciji velikih cestovnih grdosija. Samo ovoga tjedna, primjerice, najavljena su tri neovisna projekta koji se vrte oko električnih kamiona.

Prvo se javio Volvo sa svojim planom proizvodnje dvaju električnih kamiona velike nosivosti čija bi osnovna namjena bila odvoz smeća ili gradska dostava. Kamioni na električni pogon u gradovima bi tako smanjili razine zagađenja zraka, a u Volvu se nadaju da će ostvariti i suradnju te dobiti potporu brojnih gradova u svijetu.

Njihovi kamioni Volvo FE Electric (manji) i FL Electric (veći) trebali bi imati nosivost od 16, odnosno 27 tona. Pogonit će ih elektromori snage 185 i 370 kW, a uz baterijske pakete od 100 do 300 kWh autonomija bi im mogla biti do 300 km za manji te do 200 km za veći model.

Oba Volvo električna kamiona u Europi će se moći kupiti već sljedeće godine, po još neobjavljenim cijenama.

Nakon Volva tu je i kineski proizvođač BYD, poznat po svojim kamionima i autobusima koji je malo preduhitrio švedsku kompaniju i već potpisao ugovor s gradom Shenzhenom. Njima će isporučiti čak 500 električnih kamiona za odvoz otpada. Ovaj model kamiona ima doseg od 280 kilometara te najveću zapremninu spremnika od 10,6 kubnih metara smeća. Iako nisu objavili mnogo detalja o ovom kamionu, kažu kako se njegove baterije pune za samo 90 minuta i da je idealan za smanjenje zagađenja u gradovima.

BYD-ov hi-tech smetlarski kamion

I konačno, Shell. Ova primarno naftna i energetska kompanija u suradnji s kompanijom AirFlow Truck je izradila cestovni kamion za duge rute, AirFlow Starship. Ovaj futuristički kamion diči se aerodinamikom kao niti jedan od konkurenata, a za razliku od svih ostalih ima i solarne panele na krovu. Oni mogu sa svojih 5 kilovata maksimalne snage napajati manje potrošače poput svjetala i brisača, no pogon ovog kamiona ipak nije potpuno na struju – koristi se, kažu, vrlo efikasno hibridno rješenje.

AirFlow Starship ovoga je tjedna krenuo na testnu vožnju s jednog kraja SAD-a na drugi kako bi njegovi tvorci dokazali da su stvorili najučinkovitiji i najinovativniji kamion današnjice.