Baby Lasagna, izbori, nogomet: Što smo guglali u 2024.?

Osvrnete li se na prošlu godinu i najveće trendove, možete li pretpostaviti što su bili najčešće pretraživani pojmovi u Googleovoj internetskoj tražilici u svijetu ili u Hrvatskoj? U toj retrospektivi u tome će vam pomoći servis Google Trends svojim tradicionalnim pregledom pojmova koje su njihovi korisnici najčešće pretraživali, odnosno onih koji su tijekom godine najviše "iskočili" i istaknuli se.

Globalni pregled

Već uobičajeno na vrhovima se globalne liste trendova u pretraživanju nalaze nogometna prvenstva, pa je tako i ove godine UEFA Europsko prvenstvo bilo drugi najtraženiji pojam na svijetu, dok je na prvom mjestu globalno, možda iznenađujuće, prvenstvo Copa America. Olimpijske igre zaslužile su tek brončanu medalju i to u kategoriji vijesti, odmah nakon pojmova "američki izbori" i "pretjerana vrućina".

Od osoba, najčešće su se pretraživali, redom: Donald Trump, Princeza Catherine od Walesa, Kamala Harris, Imane Khelif te Joe Biden. Od onih koji su nas ove godine napustili, ljudi su u Googleovu tražilicu najčešće upisivali imena Liam Payne, Toby Keith, O.J. Simpson, Shannen Doherty i Akira Toriyama. Najtraženiji glazbenik bio je Diddy (iako glazba baš i nije zaslužna za taj plasman), od filmova istaknuo se Inside Out 2, a među glumcima je na prvom mjestu Katt Williams. Najviralnija pjesma godine, barem prema podacima o pretraživanju, bila je Not Like Us američkog repera Kendricka Lamara.

Trendovi u Hrvatskoj

Za pretraživanja obavljena iz Hrvatske Google je ove godine složio tri glavne liste – općenitu, sportsku i filmsku. Najpretraživaniji pojam u Hrvatskoj bio je tako Euro 2024, potvrđujući da nas uglavnom najviše zanima nogomet. Nakon toga bio je DIP (Državno izborno povjerenstvo), jer se tamo tražilo rezultate parlamentarnih izbora, a na trećem je mjestu nova glazbena senzacija Baby Lasagna.

Nakon "pobjedničkog postolja" na četvrtom i petom mjestu nalaze se ponovno nogometni pojmovi, odnosno utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije s Eura protiv Italije i Albanije. Na šestom mjestu je pjesma Rim Tim Tagi Dim, potom slijede Donna Vekić, Olimpijske igre, utakmica Hrvatska – Portugal, dok popis prvih deset najtraženijih pojmova u Hrvatskoj ove godine zatvara Kate Middleton.

Marvelovi obožavatelji imali su priliku pogledati fantastičnu akcijsku komediju Deadpool & Wolverine koja se ujedno i najčešće pretraživala u kategoriji filmova, dok se na prvom mjestu najpretraživanijih serija našla hrvatska dramska serija Sjene prošlosti.

Goruća tema ove godine u Hrvatskoj su bili parlamentarni izbori održani u travnju. S obzirom na to jedno od najpretraživanijih pitanja u Hrvatskoj je bilo “Kako glasati na izborima”. Također, kako se sve oči svijeta, pa tako i Hrvatskoj, bile uprte prema predsjedničkim izborima u SAD-u, očekivano su Donald Trump i Kamala Harris zauzeli vodeće pozicije u kategoriji političara i političarki.

U nastavku su i Googleove top liste za najpopularnije pojmove u kategorijama TV serija, glazbe, politike, sporta, recepata te posebno zanimljivih pretraga koje započinju s "kako…" za godinu na izmaku, koje su u Googleovu tražilicu najčešće upisivali hrvatski korisnici.