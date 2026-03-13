Paketi i paketomati u uzletu, tržište poštanskih usluga u Hrvatskoj obara rekorde

Poštanske usluge u Hrvatskoj ubilježile su povijesne rezultate krajem prošle godine, uz snažan uzlet paketskog poslovanja i širenje mreže paketomata, što je rezultiralo i rekordnim kvartalnim prihodima

Tržište poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj završilo je 2025. godinu s iznimnim rezultatima, potvrđujući dugogodišnje trendove transformacije tog sektora. Prema najnovijim podacima za četvrto tromjesečje, ostvareno je gotovo 110 milijuna eura prihoda, što predstavlja najveći iznos ikada zabilježen u jednom kvartalu. Ovaj financijski uspjeh prati i porast ukupnog broja usluga koji je dosegnuo 70,9 milijuna, što je 10,1% više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine – pokazuje izvješće HAKOM-a.

Dominacija paketa

Glavni pokretači ovakvog rasta su povećana distribucija tiskanih medija, koju od sredine 2025. godine obavlja HP – Hrvatska pošta d.d., kao i već godinama kontinuirani porast korištenja usluga dostave paketa. Upravo su paketi zabilježili povijesni maksimum s više od 19 milijuna komada u posljednja tri mjeseca godine, što je rast od čak 15,4% u usporedbi s krajem 2024. godine. Na godišnjoj razini, paketi su činili gotovo 27% svih poštanskih usluga.

Iako promet pisama i dalje bilježi pad, on je u 2025. godini kompenziran rastom broja tiskanica i paketa. Ukupno je tijekom godine ostvareno 262,7 milijuna usluga, odnosno 3,3% više nego u 2024. godini. Pozitivni pokazatelji vidljivi su i u segmentu međunarodnog prometa, gdje je u četvrtom tromjesečju zabilježen rast od 14,3%, s ukupno 6,6 milijuna ostvarenih usluga.

Kako bi odgovorili na sve veće zahtjeve tržišta, pružatelji usluga nastavljaju intenzivno ulagati u infrastrukturu, s posebnim naglaskom na automatizaciju dostave. Broj paketomata u Hrvatskoj značajno je porastao u samo tri mjeseca – s 2.650 u rujnu na 2.892 u prosincu. Ovaj rast od devet posto u jednom tromjesečju zorno prikazuje smjer u kojem se razvija suvremena poštanska mreža.

Rekordni prihodi

Financijska slika tržišta prati operativni rast, pa su tako ukupni prihodi u 2025. godini dosegli 402,9 milijuna eura. To je povećanje od 10,7% u odnosu na prethodnu godinu, a pripisuje se prvenstveno većem volumenu usluga, posebice onih vezanih uz dostavu paketa, dok je manji dio rasta rezultat korekcija cijena (tj. poskupljenja) određenih poštanskih usluga.

Na kraju 2025. godine na tržištu su aktivna 24 davatelja poštanskih usluga. HP – Hrvatska pošta d.d. i dalje čvrsto drži vodeću poziciju s udjelom od 81% u ukupnom broju usluga, dok u ukupnim prihodima sudjeluje s 56,3%. Ovakva raspodjela snaga ukazuje na stabilnost tržišnog lidera uz istodobnu prisutnost snažne konkurencije u prihodovno izdašnijim segmentima.