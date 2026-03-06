Gasi se usluga Tisak Paket

Od 16. ožujka više neće biti moguće predavati nove pakete na prodajnim mjestima Tiska, dok će preuzimanje paketa biti omogućeno do srijede, 1. travnja

Tisak od 1. travnja gasi uslugu Tisak Paket putem koje je na prodajnim mjestima Tiska bilo moguće slati i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske.

Kako je navedeno u priopćenju, od ponedjeljka, 16. ožujka 2026., više neće biti moguće predavati nove pakete. Preuzimanje već poslanih paketa bit će omogućeno do srijede, 1. travnja 2026.

"Odluka o gašenju dio je reorganizacije poslovanja kompanije, koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati", priopćili su iz Tiska.

U sklopu ove odluke ukida se i mogućnost predaje paketa na kioscima drugih prodajnih lanaca uz dostavu na Tiskovo prodajno mjesto.