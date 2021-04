Prastari Fortran vratio se među 20 najpopularnijih programskih jezika

Rangiranje programskih jezika prema popularnosti pokazalo je da se 64 godine stari Fortran vraća među one sve popularnije, dok Objective-C pomalo izumire. Na vrhu su i dalje C, Java i Python

Kompanija koja se bavi analizom kvalitete softvera, TIOBE, objavila je svoju redovnu mjesečnu analizu najpopularnijih programskih jezika na svijetu, a na njoj je barem jedno veliko iznenađenje. Na prvom mjestu trenutačno se nalazi C, a na drugom je Java. Ova dva jezika zamijenili su svoja mjesta na vrhu ljestvice od prošloga travnja. Na trećem je mjestu vrlo popularni Python, a slijede ih C++, C#, Visual Basic, JavaScript, Assembly, PHP i SQL.

Ono što su analitičari primijetili jest da je nakon više godina iz top 20 ispao Objective-C, za koji smatraju i da se vrlo vjerojatno tamo više neće vratiti. Njegova popularnost očekivano je počela padati kada ga je Apple 2014. godine odlučio zamijeniti Swiftom kao glavnim programskim jezikom za svoje mobilne aplikacije. Sedam godina nakon ove "smrtne presude" Objective-C ispao je s ove liste, a Swift na njoj drži 15. mjesto.

Povratak "dinosaura"

Iznenađenje koje smo spomenuli nalazi se na samom začelju. Dvadeseti najpopularniji programski jezik u svijetu trenutačno je "dinosaur" Fortran. Na ovo se mjesto vratio nakon više od 10 godina, a njegova popularnost primarno začuđuje jer je riječ o prvom komercijalnom programskom jeziku koji je nastao prije čak 64 godine. Analitičari TIOBE-a kažu da je Fortran ponovno popularan zbog sve većih potreba za znanstvenom obradom podataka, za što je primarno specijaliziran. Posljednja stabilna inačica Fortrana objavljena je 2018. godine, a prošle se godine u ovo vrijeme našao na 34. mjestu ljestvice.

Ljestvica, odnosno TIOBE Programming Community indeks je pokazatelj popularnosti programskih jezika koja se ažurira svakog mjeseca. Podatke za nju prikupljaju iz mnogo izvora kako bi izračunali rang pojedinog jezika. Naglašavaju kako ljestvica ne odražava "najbolje" programske jezike ili one u kojima se trenutačno piše najviše linija koda, već one koje developerska zajednica smatra najpopularnijima i najviše ih, primjerice, pretražuje na Googleu i drugim servisima.