Instar i Hisense donose 144-hercnu revoluciju u vaš dom u novoj promotivnoj ponudi

U Instaru do 10.11. ili do isteka zaliha traje promotivna ponuda 144-hercnih Hisense televizora koji kombiniraju vrhunske tehnologije za nezaboravno vizualno iskustvo

Ako ste strastveni gamer ili jednostavno uživate u kristalno jasnom prikazu omiljenih filmova i serija, Hisense i Instar imaju idealnu ponudu za vas. U ekskluzivnoj Hisense kampanji, predstavljeni su najnoviji modeli televizora koji kombiniraju vrhunske tehnologije za nezaboravno vizualno iskustvo. S impresivnim osvježavanjem od 144 Hz, ovi su televizori stvoreni za one koji traže beskompromisnu kvalitetu slike, nevjerojatnu fluidnost i bogate boje – bez obzira uživate li u napetim gaming sesijama ili gledate uzbudljive akcijske filmove.

Radi se, naime, o televizorima koji su namijenjeni gamerima koji traže optimalnu brzinu odziva i performanse, ali i svima ostalima koji žele uživati u vrhunskom prikazu sadržaja. Njihov 144-hercni Game Mode Pro s FreeSync Premium tehnologijom, omogućuje vrhunske gaming performanse, bez trzanja ili zamućenja slike. S druge strane, Quantum Dot tehnologija pruža živopisne boje, a Dolby Atmos zvuk osigurava pravo filmsko audio iskustvo.

U Instaru se tako do 10.11. ili do isteka zaliha mogu kupiti modeli različitih veličina – od 55, 65, 75 pa sve do 85 i čak 100 inča. To bi u praksi značilo da svatko može pronaći savršen model koji odgovara njegovom prostoru i potrebama. Istaknimo početni model u line-upu Hisense 55" 55E7NQ PRO koji za pristupačnu cijenu pruža sve što vam treba.

Ovaj QLED Smart TV s 4K Ultra HD rezolucijom i 144-hercnom Game Mode Pro tehnologijom, nudi glatku i brzu sliku bez trzanja, dok Dolby Atmos i DTS Virtual X stvaraju pravi zvučni doživljaj. Njegova cijena od 559 eura čini ga idealnim izborom za svakog gamera. Ako, pak, želite nešto veći ekran, tu je Hisense 65" 65U7NQ, ULED Smart TV s Mini-Led tehnologijom i dodatnim poboljšanjima kontrasta. Za 849 eura, ovaj model osigurava vrhunski prikaz boja zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji.

Za one koji teže još većem ekranu, Hisense 75" 75U7NQ nudi ultimativni doživljaj gledanja. S cijenom od 1.249 eura, ovaj Mini-Led ULED model s FreeSync Premium Pro tehnologijom i Dolby Atmos zvukom pruža osjećaj potpune uronjenosti u svaki sadržaj, bez obzira gledate li filmove ili igrate igre. A za one koji žele apsolutni vrh ponude, tu je Hisense 100" 100E7NQ PRO. Ovaj 100-inčni QLED Smart TV s najvećim ekranom u liniji, dolazi sa 144-hercnim osvježavanjem slike i FreeSync Premium tehnologijom, osiguravajući vrhunske performanse za gaming i kino doživljaj u vlastitom domu. Po cijeni od 2.249 eura, ovaj model je pravi izbor za one koji traže najbolje od najboljeg.

Ovo su samo neki od modela u bogatoj promotivnoj ponudi Hisensea i Instara, a svi nude besprijekornu sliku i zvuk za vrhunski doživljaj, bez obzira na to što gledate ili igrate. Koji god da izaberete u ovom promotivnom periodu, dobivate na poklon i vrhunske Skullcandy Plyr gaming slušalice u vrijednosti od 140 eura.

Cijelu promotivnu ponudu Instara pogledajte ovdje. Plaćanje je moguće do 24 rate bez kamata uz Premium Visa kartice PBZ carda i Diners Club kartice Erste banke.