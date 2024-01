Oscal S80 ima veliku bateriju od 13.000 mAh i može preživjeti u gotovo svim uvjetima

Kineski proizvođač Oscal stigao je na tržište ciljajući na korisnike koji traže od mobitela ili tableta dobar omjer cijene i kvalitete. Budući da se njihovi proizvodi od nedavno mogu kupiti i u Linksu, prošloga smo tjedna posebno istaknuli tablet Oscal Pad 15, a sada isto to činimo s mobitelom Oscalom S80.

Riječ je, prije svega, o robusnom mobitelu koji je namijenjen onima koji rade fizičke poslove ili pak onima koji nisu toliko spretni pa im je više dosta pukotina i ogrebotina. Oscal S80 ima vojni certifikat MIL-STD-810H te certifikate otpornosti na vodu i prašinu IP68 i IP69K. Dodatnu izdržljivost pružaju i takozvani bumperi na svim kutovima mobitela, kao i metalni okvir dodatno zaštićen malim šarafima. Zahvaljujući tome, Oscal tvrdi da ovaj mobitel može izdržati pad na beton s visine od 1,5 metara.

Prednju stranu mobitela krasi 6,58-inčni zaslon rezolucije 1.080 x 2.408 od 60 Hz, dok se sa stražnje strane nalazi sustav kamera neobičnog dizajna s tri senzora – Sonyjevim IMX362 senzorom od 12 MP, ultraširokim od 8 MP te 2-megapikselnim dubinskim senzorom. Oscal S80 je, inače, pogonjen MediaTekovim Helio G85 SoC-om uparenim sa 6 GB RAM-a i 128 GB interne memorije koja se može proširiti microSD karticom.

No, kako bi ovaj mobitel zadovoljio one koji su često na terenu i u zahtjevnijim uvjetima, treba imati dobru autonomiju. To postiže zahvaljujući bateriji kapaciteta 13.000 mAh koja dolazi s podrškom za 33-vatno brzo punjenje. Iako je riječ o zaista velikoj bateriji, osobito u svijetu mobitela, proizvođač tvrdi da se do 51 posto napuni za malo više od sat vremena, što i nije tako loše.

Od ostalih značajki, valja istaknuti da mobitel nudi mogućnost žičnog reverzibilnog punjenja, stoga može poslužiti i kao power bank za druge uređaje. Zanimljivo je i to što ima višenamjensko svjetlo indikatora koje funkcionira u raznim situacijama, od punjenja baterije, pa do reprodukcije glazbe ili dolaznih poziva. Tu je, također, i značajka Glove Mode koja omogućuje korištenje mobitela dok nosite rukavice.

Cijena ovog mobitela u Linksu iznosi 289 eura.