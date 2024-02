Samsung 990 Evo skoro je za 50 posto brži od svoga prethodnika

Kad je riječ o nadogradnji pohrane, uvijek se među preporukama nađu Samsungovi SSD-ovi. Modeli 970 Evo Plus, 980 Pro i 990 Pro još su čest izbor kod onih koji žele nadogradnju na svojim prijenosnicima ili PlayStationu 5, a krajem siječnja Samsung je predstavio i 990 Evo koji stiže u verziji od 1 i 2 TB, a koji se može kupiti u Instaru po cijeni od 145, odnosno 245 eura.

Naime, Samsung 990 Evo nudi poboljšane sekvencijalne brzine čitanja/pisanja do 5.000/4.200 MB/s i nasumične brzine čitanja/pisanja do 700K/800K IOPS-a, što je za 43 posto brže u usporedbi s prethodnim modelom 970 Evo Plus od 2TB. U praksi bi to značilo manje čekanja za učitavanje igara i brži pristup velikim datotekama.

Osim toga, 990 Evo omogućuje dulje vrijeme rada računala bez brige o trajanju baterije, a sve zahvaljujući 70-postotnom poboljšanju u efikasnosti potrošnje energije u odnosu na prethodni model. Kad se već govori o efikasnosti, svakako treba istaknuti da podrška za Modern Standby omogućuje povezanost s internetom i primanje obavijesti, čak i kad je SSD u stanju niske potrošnje energije.

Foto: Samsung

No, važna stavka kod SSD-a također je i – temperatura. Iz Samsunga napominju da SSD 990 Evo održava konzistentne i pouzdane performanse bez pregrijavanja, zahvaljujući tvrtkinom naprednom termičkom kontrolnom algoritmu uparenom s tehnologijom Dynamic Thermal Guard.

Imajući to sve na umu, može se reći da je Samsung 990 Evo solidan izbor za korisnike koji traže vrhunske performanse, bilo da je riječ o onima koji žele brže učitavati svoje igre ili pak profesionalcima koji svakodnevno rade s velikom količinom podataka.