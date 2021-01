Anime 2020: najbolji u protekloj godini

Iako nije često, kad pišemo o animeu pišemo o najboljem što se nudi. Čitateljima koji još nisu imali 'prvi kontakt' s animeom je dostupan pregled Animea koji je obilježio prošlo desetljeće, a za uvid u medij je na raspolaganju i kratki osvrt na 100 godina japanske animacije. Lista najboljeg animea iz protekle godine je blago prilagođena široj publici, a dio njih je i besplatno dostupan na Crunchyrollu i Netflixu.

1. Somali and the Forest Spirit (Somali to Mori no Kamisama); CRUNCHYROLL

U svijetu u kojem je ljudska vrsta progonjena i na rubu istrjebljenja nakon izgubljenog rata protiv fantastičnih bića, djevojčica Somali sreće Golema, zaštitnika šume. Golem prije isteka vlastitog životnog vijeka odlučuje pomoći Somali u potrazi za drugim pripadnicima njene vrste. Pod krinkom, Somali i Golem sreću razna bića, prijateljska i neprijateljska, a saznajemo i više o prošlosti svijeta u kojem žive. Somali and the Forest Spirit je divan prikaz odnosa između oca i kćeri čija posebnost dolazi do izražaja u sklopu drugačijeg svijeta od onog na kojeg smo navikli. Fantasy anime Somali and the Forest Spirit je najbolji izbor ako ste u potrazi za pričom s pretežno opuštajućom atmosferom.

2. Kingdom 3

U razdoblju zaraćenih država drevne Kine (pet stoljeća prije nove ere), sedam snažnih država se bore za nadmoć. Glavni junak, Li Xin je rob koji je u ratu izgubio i oca i majku. Kroz mnogobrojne i krvave bitke, Li Xin sanja o tome da postane slavni general. Li Xin svoj put započinje u sklopu države Qin. U stvarnoj povijesti, država Qin je pobjedom okončala razdoblje zaraćenih država, te 221. godine prije nove ere ujedinila teritorije u prvo kinesko carstvo, poznato kao dinastija Qin. Po pitanju ratovanja, Kingdom je u samom vrhu intenzivnog i uzbudljivog animea. Premda ne pruža iskustvo na istoj razini, u režiji Satoa Shinsukea (Alice in Borderland, Inuyashiki, I Am a Hero) je dostupan i istoimeni igrani film (2019).

3. Haikyuu!! TO THE TOP 2

Haikyuu!! je već prvom sezonom 2014. godine osvojio srca gledatelja, a zatim i raznih komentatora koji su na ovaj ili onaj način profesionalno vezani uz sport odbojke. 2020. godina nam je donijela četvrtu sezonu serijala koji nastava oduševljavati snagom pojedinaca, timskim duhom i intenzivnim sportskim scenama. Zamislite da možete čuti i osjetiti misli sportaša dok gledate utakmice, jer Haikyuu!! uspijeva dočarati upravo to. Okršaji nisu tek uzbudljiva kompilacija fenomenalno osmišljenih i animiranih razmjena na terenu, već i uvid u stanje svijesti likova i previranja koja prolaze na putu do pobjede.

4. Fruits Basket: 2nd Season

Nakon obiteljske tragedije, Tooru ostaje posve sama. Igrom slučaja, članovi prestižne obitelji Souma joj ponude da živi s njima. No obitelj Souma ima tajnu - pretvore se u životinje iz kineskog zodijaka kad god budu zagrljeni od suprotnog spola. Zbog izražene osjećajnosti i drame, Fruits Basket je takoreći 'najjapanskiji' anime među izabranima, no u ovom slučaju vas to ne bi trebalo odvratiti. Fruits Basket istražuje emotivne teme kroz prikaz situacija vezanih uz različite oblike ljubavi - obiteljske, roditeljske, prijateljske, dobronamjerne, posesivne, nesuđene. Srećom, zahvaljujući neiskvarenoj dobroti glavne junakinje, Tooru, gotovo svaka epizoda ove serije okončava pozitivom koja preplavljuje gledatelja i motivira na uvijek dragocjenu ljubaznost prema bližnjima.

5. Wandering Witch: The Journey of Elaina (Majo no Tabitabi)

Od djetinjstva, Elaina je obožavala priče iz knjige o poznatoj vještici Nike i njenim putovanjima. Nakon što uspije postati vještica, Elaina otpočinje vlastitu pustolovinu. Koncept animea The Journey of Elaina je u početku djelovao slično onome iz animea Kino's Journey (2003) u kojem Kino prolazi kroz razne zemlje koje obilježava neka posebnost; primjerice, Kino prolazi kroz zemlju u kojoj svi žive sami i izolirani zbog nepodnošljive sposobnosti koja im omogućava da čuju misli drugih. The Journey of Elaina se ne zadržava na tematici moralnog sivila, te skačući s mračnih na vedre epizode gubi konzistentnost. S druge strane, može se reći da nekonzistentnost i jest srž života na putu, a The Journey of Elaina sadrži nekolicinu izvrsnih epizoda koje bi mogle biti vrijedne putovanja.

6. Jujutsu Kaisen; CRUNCHYROLL

Nakon što proguta ukleti predmet koji pripada Sukuni, kralju kletvi, srednjoškolac Yuuji Itadori postaje dio svijeta skrivenog običnim ljudima. Dio tog golom oku nevidljivog svijeta su Kletve, strahovita bića koja nastaju iz ljudske zloće i negativnosti. Jujutsu Kaisen prati uobičajeni format glavnog junaka koji nastoji ostvariti svoj pun potencijal uz pomoć okoline kao što su rivali, snažni mentori i nenadvladive prijetnje. Iako nije na razini koju bi mogla sugerirati titula najpopularnijeg novog animea ove godine, Jujutsu Kaisen je i unatoč tome izvrstan izbor za željne nadnaravne akcije.

7. Fire Force Season 2 (Enen no Shouboutai: Ni no Shou)

Spontano izgaranje ljudi je gotovo svakodnevica u svijetu animea Fire Force. Protiv bezumnih demona nastalih izgaranjem se bore posebne vatrogasne postrojbe. Osim običnih ljudi, njih sačinjavaju i pirokinetici - ljudi koji mogu manipulirati vatrom bez opasnosti od transformacije. Shinra Kusakabe je član osme brigade posebne vatrogasne postrojbe, te je ujedno i treća generacija pirokinetika, koja za razliku od druge generacije može stvarati vatru iz ničega. Iako su glavni izvor zanimljivosti, brojni likovi i (tajne) organizacije nerijetko i narušavaju ritam serije. To bi ipak moglo biti ublaženo gledanjem u komadu umjesto iz tjedna u tjedan, a na oprezu trebaju biti oni kojima ne odgovara (humoristični) fanservice animea.

8. The Irregular at Magic High School Season 2 (Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen); CRUNCHYROLL

The Irregular at Magic High School je anime u kojem se magija promatra kao tehnologija o kojoj se uči u sklopu obrazovnog sustava. Rezultat takvih postavki je strukturirana i fantastično animirana akcija. Uz takve pozitivne aspekte teško je zamisliti da se radi o seriji koju gledatelji ili vole ili mrze. Naime, uz nadnaravnu i magičnu SF akciju, The Irregular at Magic High School uspijeva biti i kontroverzan zbog sugestivno bliskog odnosa glavnih likova - Tatsuye Shibe i Miyuki Shibe. Ako vas to ne odvraća, a nadmoćni glavni lik i pregršt tehničkog dijaloga privlače, The Irregular at Magic High School je anime za vas.

9. THE GOD OF HIGH SCHOOL; CRUNCHYROLL

Unatoč tome što nije ispunio očekivanja, anime THE GOD OF HIGH SCHOOL je teško ne uključiti na listu. U središtu priče je turnir za titulu najjačeg borca među korejskim srednjoškolcima; turnir na kojem su dozvoljeni svi borilački stilovi i oružja, a nagrada je ostvarenje bilo koje želje. Osim pristupačne tematike borilačkih vještina i izvrsno animiranih scena borbi, svoju relevantnost može zahvaliti i tome što je bio jedan od najiščekivanijeg animea ove godine. Nažalost, THE GOD OF HIGH SCHOOL ne uspijeva nadići generičnost svoje priče, unatoč fantastičnim elementima i likovima iz sjene.

10. Violet Evergarden I: Eternity and the Auto Memory Doll (Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou); NETFLIX

Kao jedini film na listi japanske animacije iz ove godine, Violet Evergarden I: Eternity and the Auto Memory Doll je vizualna poslastica kakva se i očekivala nakon prestiža koji je postignut TV adaptacijom (13 epizoda, 2018.). Violet Evergarden je kao mlada djevojka bila trenirana u svrhu uništenja neprijatelja u Velikom Ratu. Danas, nakon kraja rata, Violet radi u poštanskoj službi kao pisac za ljude koji žele staviti svoje misli i osjećaje na papir. U sklopu posla Violet sreće razne ljude i ponovno otkriva ljudskost u sebi. Dok ovaj film u odnosu na TV seriju predstavlja dodatnu priču u Violetinom životu, fanovi nestrpljivo čekaju i film Violet Evergarden Movie koji je direktan nastavak serije. Filmovi A Whisker Away (Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu) i Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (Made in Abyss: Fukaki Tamashii no Reimei) su također vrijedni spomena u ovoj godini.

Za revnije gledatelje animea poseban spomen dajemo i sljedećim naslovima: