Crunchyroll – meka za ljubitelje anime filmova

Ljubitelji anime animiranih filmova s ovom bi aplikacijom doista trebali doći na svoje. Naime, nudi više od tisuću naslova među kojima se nalaze i najnoviji anime crtani filmovi, a posebno je zanimljivo to da se do novih epizoda može doći svega jedan sat nakon što su prikazane na TV-u…

OSNOVNI PODACI Naziv Crunchyroll Namjena Streaming servis za anime Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Crunchyroll je, bez imalo sumnje, jedan od najvećih izbora anime filmova i gotovo neizostavna stanica svakoga tko se smatra obožavateljem ne samo anime crtanih filmova nego i manga stripova s time da za stripove postoji zasebna aplikacija - Crunchyroll Manga.

Putem aplikacije namijenjene anime filmovima moguće je, sasvim besplatno, uživati u naslovima kao što su Dragon Ball Super, The Ancient Magus' Bride , Dr. STONE, Tower of God, Food Wars!, Fire Force, Naruto Shippuden, Attack on Titan, Bleach, Blue Exorcist, kao i u brojnim drugim naslovima iz svijeta anime filmova.

Ipak, činjenica da nije potrebno plaćati pretplatu u osnovnom izdanju, samo znači da valja tolerirati reklame kojih katkada jednostavno ima previše. No, zato je tu izdanje Premium koje se besplatno može iskušavati 14 dana, a u s njime ne samo da će se izbjeći reklame, nego će se moći nove epizode gledati svega sat vremena nakon što su one prikazane na TV kanalima.

Dostupno je nekoliko pretplatnih modela pa se u izdanju Premium može uživati već od osam dolara mjesečno. Posebno je zgodno i to što je Crunchyroll dostupan na brojnim platformama i uređajima, pa mu je to samo dodatna prednost. Bilo kako bilo, Crunchyroll je obvezna aplikacija za sve one koji tek žele uroniti u neizmjerno bogat svijet anime filmova, ali i one koji se već smatraju istinskim obožavateljima japanskih animirani filmova.