Najbolja među novim serijama - Devs (2020)

Serija uvelike barata pojmovima iz kvantne mehanike, pa stoga, za one koji nisu upoznati s njima, evo kratkog pregleda.



Youngov test s dvostrukim prorezom. Test demonstrira to da svjetlost može sadržavati i karakteristike čestice i karakteristike vala kada se pusti da prođe kroz dvostruki prorez do zaslona. To što ispucane svjetlosne čestice završavaju u isto vrijeme na različitim mjestima na ekranu znači da se na putu ponašaju kao valovi - prolaze kroz oba otvora i utječu jedni na druge. Time se demonstrira da svjetlost ima karakteristike vala.

Istovremeno, to što put svjetlosti ispucane kroz otvore završava na specifičnim točkama na zaslonu demonstrira karakteristiku čestice. Nadalje, kad pokušamo mjeriti kroz koji otvor svjetlost prolazi, svjetlost prestane pokazivati karakteristike vala (mjesta udara na zaslonu nemaju isti raspon).

Osim testa s dvostrukim prorezom, u petoj epizodi serije navode se različite kvantne interpretacije za to urušavanje valne funkcije predmeta mjerenja.



Prva je kopenhagenska interpretacija prema kojoj predmet mjerenja nema definitivna svojstva sve dok nije izmjeren. Eksperimentom se mogu predvidjeti mogući rezultati, ali čin mjerenja sve moguće vrijednosti svodi na samo jednu od mogućih odmah nakon mjerenja.

Everettova interpretacija iliti interpretacija više svjetova tvrdi da do urušavanja valne funkcije tvari uopće ne dolazi i da su tijekom čina mjerenja svi rezultati istovremeno realizirani, po jedan u svakom od svih mogućih svjetova kojih ima onoliko koliko i mogućih ishoda u trenutku mjerenja. Riječima serije, prema Everettovoj interpretaciji svemir je kao drvo čije se grane konstantno razdvajaju u beskonačnost i postoje neovisno jedna o drugoj.

De Broglie–Bohm teorija tvrdi da svjetlost kao predmet mjerenja ne sadrži i svojstva čestice i svojstva vala. Umjesto toga, u svjetlosti je čestica sa svojim vlastitim svojstvima, te val kao staza koja utječe na to kako će se ta čestica kretati. Rezultati u ovoj teoriji su također ovisni o takozvanim skrivenim varijablama koje su nam nepoznate, a čija prisutnost u teoriji za cilj ima uvesti pretpostavku da su probabilistički rezultati kvantnih eksperimenata objašnjivi u sklopu pravila klasične fizike.

Penroseova interpretacija predlaže da predmet mjerenja ostaje u kvantnoj superpoziciji sve dok se krivulja vremena i prostora ne počne urušavati pod utjecajem gravitacije. Kvantna superpozicija je svojstvo prema kojem predmet mjerenja, primjerice svjetlost, može postojati u dva stanja odjednom, i kao val i kao čestica, sve dok ne bude izmjeren. Prema Penroseu je razlika u tome što makroskopski sustavi kao ljudska bića ne mogu biti na više od jednog mjesta toliko dugo da bi njihova superpozicija bila mjerljiva. S druge strane, mikroskopski sustavi kao elektroni mogu postojati na više od jedne lokacije znatno duže (tisućama godina), sve dok krivulja vremena i prostora ne dosegne prag urušavanja.