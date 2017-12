Najbolje s TV-a u 2018. godini

Htjeli se priključiti seriji u trajanju ili pak započeti s premijerom jedne od novih, ne morate tražiti dalje od sljedećih. Zaključno s prvim kvartalom sljedeće godine, kronološka lista 25 probranih serija sadrži i po jednu španjolsku, francusku i njemačku seriju, te bonus sadržaj i nadolazeća imena na samom kraju.

25. prosinca Cable Girls (2017-) Netflix

U 1928. godini četiri djevojke počinju raditi kao operaterke u modernoj telefonskoj kompaniji u Madridu. Fino snimljeni traileri s još finijom kostimografijom ipak daju do znanja da je fokus više na drami, a manje na politici.

26. prosinca Travelers (2016-) Netflix

S entuzijastima uvijek primamljivom premisom o putovanju kroz vrijeme, i zanimljivim mehanizmima izvedbe, dojam je ipak da Travelers ne uspijeva uspostaviti u potpunosti nijedan od nekoliko faktora uspješnosti vezana uz žanr - epske dimenzije, misterije ili romanse koja nadilazi vrijeme.

29. prosinca Black Mirror (2011-) Netflix

S nikad brojnijim preporukama, nominacijama i nagradama nego u 2017. godini, Black Mirror počinje privlačiti i one koji su do sad ostali po strani. Od četvrte sezone ne očekujemo ništa manje nego nastavak snažnih trenutaka u antologiji o mračnoj vezi tehnologije i ljudi, smještenima u bližoj budućnosti ili alternativnoj sadašnjosti.

1. siječnja Glacé (2017) Netflix

Razapeto truplo konja bez glave i nepoznati počinitelj mogli bi žanrovski zanimati fanove velikih misterija u malim gradićima, te eventualno fanove francuskog jezika.

2. siječnja LA to Vegas (2018) Fox

Tjedni letovi s istom posadom zvuče nešto svježije u popularnom tropu radnog mjesta kao mjesta radnje, a odmak između pojmova komedije i aviona zasigurno pomaže, kao i mnoštvo poznatih imena u glumi i produkciji. Ako je serija upola smiješna koliko i trailer, bit će dostojna zamjena Brooklyn Nine-Nine (2013-) u terminu utorkom.

2. siječnja The Mick (2017) Fox

Briga o djeci bogate sestre koja je pobjegla iz zemlje nastavlja se i u produženoj drugoj sezoni koja bi trebala ostati poslastica za fanove that escalated quickly humora.

3. siječnja The Blacklist (2013-) NBC

Zanimljiva premisa i James Spader (Boston Legal) nekima bi se mogli učiniti dovoljnima za seriju da bude obavezno gledanje. No, ako već ne pratite, četiri sezone do najavljene pete vjerojatno neće proteći tako lako kao što bi se to moglo očekivati.

3. siječnja The X-Files (1993-) Fox

Četrnaest godina nakon kraja, povratak serije u 2016. godini kroz desetu sezonu ispao je dovoljno uspješan za skori početak jedanaeste. Mulder i Scully fino su ostarjeli i ostaju stvoreni za svoje uloge, a ta kemija između njih povratak seriji definitivno čini lakšim.

4. siječnja The Good Place (2016-) NBC

The Good Place je grad u kojem završe ljudi koji su bili dobri kroz život, a Kristen Bell misli da ne zaslužuje biti tamo. Treća sezona uskoro počinje, a ako se još niste susreli s ovom vedrom komedijom, stavite je pri vrh liste.

4. siječnja Nashville (2012-2018) CNC

Šesta i posljednja sezona serije o slavi i padu country zvijezda u Nashville, Tennesseeju, s Hayden Panettiere (Heroes) u jednoj od glavnih uloga.

6. siječnja Falling Water (2016-) USA

S jedne strane označena kao podcijenjena, a s druge kao potpuno nerazumljiva. Gledajte samo ako vam je do upuštanja u potragu za blagom.

7. siječnja Star Trek: Discovery (2017-) CBS

Tek što je prva sezona završila, druga već stiže. Gledljivo ili ne, malo tko može reći da ga ne zanima gdje će sve skupa završiti.

12. siječnja Disjointed (2017-) Netflix

Napravljen za ciljanu publiku, Disjointed je Netflixu sigurno izvrsni alat za procjenu broja iste. Može li valjati kao komedija ako je sve o marihuani? Tko zna, jedino je sigurno da sa sobom nosi autorski potpis Chucka Lorrea, tvorca The Big Bang Theory i Two and a Half Men, ali i traku pozadinskog smijeha.

12. siječnja Philip K. Dick's Electric Dreams (2017-) Amazon Prime

Viđen kao Amazonov odgovor Netflixovom Black Mirror, električni snovi oduševit će ako ova adaptacija dosegne isti standard.

14. siječnja Victoria (2016-) PBS

Paralelno s izvrsnom The Crown (2016-), Victoria bi mogla biti dobra prilika za usporedbu dekora iz dva razdoblja britanske kraljevske obitelji.

17. siječnja American Crime Story (2016-) FX

Nakon O.J. Simpsona u prvoj sezoni, druga donosi priču o ubojstvu Giannia Versacea. Prva je sezona hvaljena koliko i broj poznatih glumaca u njoj - Cuba Gooding Jr., John Travolta, Matthew Broderick i mnogi drugi.

21. siječnja Counterpart (2018-) Starz

Špijunski triler začinjen paralelnom dimenzijom i doppelgangerima, s J.K. Simmonsom (Whiplash) u glavnoj ulozi i dvije naručene sezone, vrijedan je veće pažnje.

24. siječnja Waco (2018-) Paramount

Ekranizacija sukoba FBI-a i Davida Koresha, vođe religijskog kulta, u Waco, Texasu 1993. godine. Značajnija imena su Michael Shannon (Take Shelter) i Taylor Kitsch (John Carter).

30. siječnja Babylon Berlin (2017-) Netflix

Srećom nećemo morati još dugo čekati na ovu ekranizaciju Berlina u zlatnim dvadesetima, s najvećim budžetom u povijesti koji je jedna europska TV serija imala (~40 milijuna eura). Serija koja je već imala premijeru u listopadu na njemačkoj (Sky 1) i britanskoj televiziji (Sky Atlantic) i odma produžila u drugu sezonu, trenutno frustrira izostankom titlova.

2. veljače Altered Carbon (2018-) Netflix

Najbogatiji čovjek na svijetu Laurens Bancroft biva usmrćen i nakon toga unajmi zatvorenika i bivšeg vojnika Takeshia Kovacsa da pronađe počinitelja. SF serija o budućnosti u kojoj je kroz digitalizaciju moguć prijenos svijesti iz tijela u tijelo izgleda da sadrži i elemente trilera i akcije.

27. veljače Unsolved: The Murders of Tupac and The Notorious B.I.G. (2018-) USA

Na čelu ekranizacije istrage ubojstava Tupaca Shakura i Biggie Smallsa je Anthony Hemingway (American Crime Story), iskusni redatelj u mnogim kriminalističkim serijama. TV serija Unsolved je tim primamljivija što je zamišljena kao potencijalna antologija istinitih zločina.

28. veljače The Looming Tower (2018-) Hulu

Dramatizirana teza o tome kako su napeti odnosi između FBI i CIA mogli doprinijeti 9/11 tragediji. Napravljena na temelju knjige The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11, za koju je Lawrence Wright nagrađen Pulitzerom. Oprez je nužan s obzirom na to da su Jeff Daniels, Alec Baldwin i Peter Sarsgaard, unatoč fokusu u traileru, izlistani samo za jednu jedinu epizodu.

3. ožujka Hard Sun (2018-) Hulu

Pratimo par detektiva koji otkriju informacije o utjecaju Sunca na Zemlju koje će u roku od 5 godina donijeti kraj svijeta, te kako se nose s predapokaliptičnim svijetom. Svih šest epizoda bit će objavljeno odjednom.

13. ožujka Rise (2018-) NBC

Od producenata Friday Night Lights, istinitom pričom inspirirani Rise je vjerojatno kao stvoren za sve one kojima odgovara dramatizacija srednjoškolskog života. Ista je začinjena Joshom Radnorom (How I Met Your Mother) kao profesorom koji vrši utjecaj na zajednicu nakon što preuzme propali dramski odjel. Vuku se paralele s Glee (2009–2015), premda Rise ostavlja dojam nešto ozbiljnije drame.

26. ožujka The Terror (2018-) AMC

Serija o posadi kraljevske mornarice u potrazi za opasnim Sjeverozapadnim prolazom na Arktiku, i čudovištu na koje nailaze. Snimljena po istoimenoj noveli Dana Simmonsa, TV serija The Terror, ako ništa drugo, se potrudila dovoljno da priključi ime Ridleya Scotta kao izvršnog producenta jedne epizode.

BONUS SADRŽAJ

Dokumentarci i film

20. siječnja Planet Earth: Blue Planet II (2017-2018) BBC America

David Attenborough donosi posljednju epizodu dokumentarca o morskim stvorenjima i prijetnjama na koje oceani nailaze. Za soundtrack je uposlen Hans Zimmer, uključujući i suradnju s Radioheadom na pjesmi Bloom.

9. ožujka Ladies First (2018) Netflix

Kratki dokumentarac o Deepiki Kumari, Indijki rođenoj u siromaštvu, koja je započela streličarstvo znajući da je članovima tima osiguran jedan obrok dnevno i krov nad glavom. Naposljetku, u kratke 4 godine uspijeva privremeno postati broj jedan na svjetskoj ranglisti, te predstavlja Indiju na dvije Olimpijske igre.

20. travnja Game Over, Man! (2018) Netflix

San tri prijatelja o kreiranju videoigara u ovom filmu biva prekinut nakon što terorist uzmu za taoca milijardera koji je ponudio financirati njihove zamisli. Na njima je da ga spase u ovoj izgledno zabavnoj akcijskoj komediji.

Bez obzira na ne(uspjehe) DC i Marvel serija, imamo priliku gledati nove sezone gotovo svih njihovih ekranizacija: The Flash, Arrow, Legends of Tomorrow, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist i Jessica Jones. Vrijedi spomenuti i novu sezonu Ash vs Evil Dead na kraju veljače, te Supernatural, Murdoch Mysteries i Homeland među dugotrajnijim serijama koje se i dalje nastavljaju.

Među otkazanim i završenim serijama su Dark Matter i Broadchurch; House of Cards i The Americans su u svojim posljednjim šestim sezonama, te The Originals u posljednjoj petoj sezoni.

Premda nemaju konkretni datum premijere, saznajemo za sve serije koje će dobiti novu sezonu. Značajnije uključuju: True Detective, Stranger Things, Dark, Narcos, Preacher, Westworld, Mindhunter, The Marvelous Mrs. Maisel, The Deuce, Mr. Robot, The OA, The Handmaid's Tale, Legion, American Gods, Mr. Mercedes, Killjoys, The Orville, Glow, StartUp, Snowfall, Better Things, 13 Reasons Why, The 100, Outlander, Berlin Station, Wynonna Earp, Marvel's The Punisher i Fear the Walking Dead.

Bez prvih sezona koje bi mogli suditi, kao i konkretnog datuma premijere, valja držat na oku sljedeće serije: Britannia, Castle Rock, Cloak & Dagger, Homecoming, Life Sentence, Maniac, Marvel's Deadpool, Miracle Workers, Reverie, The Crossing, The Dangerous Book for Boys, The Romanoffs, The Umbrella Academy, The Witcher, Titans, Tom Clancy's Jack Ryan, Troy: Fall of a City, Trust, Watergate.

Ugodni blagdani i sretna Nova godina!