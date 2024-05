Potvrđeni naslov i okvirni datum izlaska novog nastavka serijala „Nož u leđa”

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, treći nastavak popularnog serijala „Nož u leđa”, uskoro će ući u produkcijsku fazu, dok bi na Netflixu trebao biti premijerno dostupan 2025. godine.

Svi ljubitelji detektivskih priča imaju se čemu veseliti jer Benoit Blanc ponovno jaše!

Naime, redatelj i scenarist Rian Johnson na svom X računu nedavno je objavio da Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, treći nastavak popularnog serijala Nož u leđa (Knives Out), uskoro ulazi u produkcijsku fazu, dok bi svjetlo dana trebao ugledati 2025. godine.

Nažalost, izuzev naslova i okvirnog datuma izlaska o dotičnome se trenutačno još uvijek ne zna praktički ništa – tek to da će se ekscentrični detektiv (Daniel Craig) uhvatiti u koštac s „najopasnijim slučajem” do sada.

Ipak, nadamo se kako će prezaposleni Johnson, a koji paralelno radi i na drugoj sezoni krimi serije Poker Face, uspjeti snimiti film koji će biti više nalik originalu nego li njegovom neuspješnijem nastavku.