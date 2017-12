TV serije: Godless

Počevši od promotivnog postera pa do trailera o "ničijoj zemlji", Godless daje naslutiti da ćemo gledati grad žena u sukobu s nemilim Divljim zapadom. Umjesto toga imamo poznatu formulu, te serijal koji je tek pun žena.

Ono što plijeni pažnju potencijalnih gledatelja upravo je La Belle kao grad na Divljem zapadu naseljen gotovo isključivo ženama zbog pogibije muškaraca u rudniku. No, izuzev scene ili dvije ta specifičnost ostaje u potpunosti neiskorištena. Umjesto originalne priče o sudbini jedne takve anomalije, tvorac serije Scott Frank igra na sigurno i stavlja istu u sporedni plan. Ista dakle služi tek kao pozadina za gotovo klasični sukob dobrog i lošeg koje utjelovljuju mladi i vješti Roy Goode (Jack O'Connell), te njegov mentor, vođa i očinska figura Frank Griffin (Jeff Daniels).

Poznatiji kao scenarist za filmove Minority Report (2002) i Logan (2017), Scott Frank za Netflixov vestern Godless (2017) sjeda i u redateljski stolac. Iznenađujuće je stoga da su upravo priča i scenarij ti koji kaskaju za snimateljskim aspektom. Fotografija je dodatno osnažena filmskim setovima i lokacijama u sklopu dobre produkcije. No, izvrsna glumačka postava nema previše prostora za manevre u seriji koja ostavlja dojam da je fokus na krivoj priči.

Solidna karakterizacija ženskih likova biva potraćena na priču u kojoj iste gotovo da nisu faktor. Izostanak muškaraca vidljiv je u ponašanju ženskih likova u par situacija koje se tiču seksualnosti i poslovne umješnosti, te čini isto donekle vjerojatnim. No, i ono malo konflikata koji su prikazani čine se kao da su tu tek da opravdaju primamljivu premisu.

Štoviše, da je La Belle grad kao svaki drugi, malo je vjerojatno da bi ishod glavnog sukoba bio išta drugačiji. Tome su svjedoci upravo sudionici tog sukoba - Roy Goode koji gotovo da nema veze s La Belle, izuzev njegove privrženosti prema Alice Fletcher (Michelle Dockery) koja živi na ranču izvan samog grada, te Frank Griffin koji niti ne zna da La Belle postoji sve do samog kraja.

Slikovitost nasilja na višoj je cijeni od ispraznog napucavanja, no odugovlačenje kroz prikaz dnevne rutine koja popunjava ostatak sedmosatnog serijala utapa intenzitet tamnih i vulgarnih motiva te pretvara ovaj vestern u neobično razvučenu grotesku s Frankom Griffinom na čelu iste.

Odmah nakon uloge u Halt and Catch Fire (2014-2017), Scoot McNairy (Bill McNue) uspijeva izvrsno utjeloviti još jednog lika. Merritt Wever (Mary Agnes) isto tako ne trati vrijeme koje joj je dano. S druge strane, intenzitet s kojim Jeff Daniels u ulozi Griffina dolazi na ekran potkopan je O'Connellovim (Roy Goode) držanjem koje je daleko od recipročnog.

Scott Frank ne uspijeva uspostaviti dostojnu zamjenu snazi i stoicizmu likova klasičnih vesterna, niti oduševiti (ili barem iznenaditi) na novi način kao što je to primjerice uspio Tarantino u The Hateful Eight (2015). I dalje zainteresirani bi trebali držati na umu da nemali broj kritika sugerira da je sve što vrijedi sadržano u prvoj i posljednjoj epizodi, što tempo i sadržaj nemilice potvrđuju. U suprotnom, alternative su nagrađivani Deadwood (2004-2006) i Westworld (2016-).