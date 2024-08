U pripremi još jedan spin-off Johna Wicka

Iako se još uvijek ne zna kada bi dotična trebala izaći, John Wick: Under the High Table, igrana serija o kojoj se šuška još od prošlog ožujka, prije par dana napokon je i službeno potvrđena.

Jeste li se nakon četiri filma i popratne mini-serije (The Continental: From the World of John Wick) već pomalo zasitili turobnog univerzuma najprofitabilnijeg plaćenog ubojice u filmskoj povijesti?

Lionsgate Television se toplo nada da niste jer u pripremi je John Wick: Under the High Table – još jedan igranoserijski spin-off, a čiji su prvi te, primijetit ćemo, izrazito škrti detalji nedavno podijeljeni sa svekolikom javnošću.

Naime, kako prenosi portal Deadline, izrade dotičnog latit će se Robert Levine u ulozi showrunnera te Basil Iwanyk, Erica Lee, Keanu Reeves i kreator serijala Chad Stahelski (koji će također režirati i pilot epizodu) u ulogama izvršnih producenata. Što se, pak, tiče same radnje, zasad je poznato tek to da će se, umjesto Wicka, u njezinu središtu naći čitava plejada nadobudnih novih aktera zatečenih posljedicama Wickovog posljednjeg obračuna s grozomornim Visokim stolom.

Tko bi netom spomenute likove trebao igrati, kada bi John Wick: Under the High Table mogao osvanuti na malim ekranima, baš kao ni to na kojem bi streaming servisu trebao biti dostupan, trenutačno nije poznato.