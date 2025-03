John Wick se vraća i ima novu metu - Balerinu

Lionsgate je objavio novi foršpan za film Balerina, odnosno Iz svijeta John Wicka: Balerina (From the World of John Wick: Ballerina) – kako glasi službeni naziv filma. Najava je, čini se, ispunila očekivanja fanova, s obzirom na to da je foršpan prepun stilizirane akcije, bombastičnih kadrova, a k tome prikazuje i obračun između glavne junakinje (Ana de Armas) – i Johna Wicka (Keanu Reeves)!

Radnja Balerine odvija se paralelno s događajima iz trećeg John Wicka (Parabellum) u kojem smo saznali da je Wick (pravog imena Jardani Jovonovich) bio dio organizacije Ruska Roma. Unutar iste organizacije trenirane su ubojice/balerine, a u jednoj od scena vidjeli smo mladu plesačicu (Unity Phelan) za koju saznajemo da je naslovna junakinja filma – Eve Macarro, odrasla i željna osvete.

Osim de Armas i Reevesa, vraćaju se poznata lica: Ian McShane kao Winston, Anjelica Huston kao Direktor (The Director) i Lance Reddick u svojoj posljednjoj ulozi kao Charon. Novu ekipu predvodi Gabriel Byrne kao glavni antagonist, tajanstveni Kancelar (Chancellor). U filmu također glume Sharon Duncan-Brewster, Norman Reedus i David Castaneda.

Što donosi novi foršpan?

Foršpan otkriva više o motivaciji glavne junakinje i njezinom osvetničkom pohodu. Eve dolazi u hotel Continental u potrazi za osobama s istim tajanstvenim obilježjem na podlaktici, a Winston je upozorava: „Želja za znanjem ono je što nas je izbacilo iz Rajskog vrta. Jesi li spremna biti prognana opet?“ Naravno, ona je i više nego spremna te se naoružava za lov. Međutim, njezina misija privlači pažnju moćnih neprijatelja, a Wick dobiva zadatak – „riješiti problem“.

Sudeći prema foršpanu, Balerina bi trebala biti dostojan spin-off, kombinirajući brutalnu akciju i intrigantnu priču. Hoće li se to pokazati točnim, ostaje nam vidjeti – kada film stigne u kina 6. lipnja 2025.