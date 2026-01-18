CES 2026: Najbolje i najgore što smo vidjeli u Las Vegasu

Današnji Tech Radar donosi video-reportažu snimljenu na ovogodišnjem izdanju najvećeg, ali i najluđeg tech događaja na svijetu - evo što je bilo najzanimljivije na CES-u 2026...

Početak svake godine tehnološki uvijek započinje u Las Vegasu, gdje se i ove godine održao CES 2026, najveći svjetski sajam digitalnih inovacija i potrošačke elektronike. Dominirali su humanoidni roboti i migracija umjetne inteligencije iz ChatGPT-a u fizički, opipljivi svijet. O najboljim, ali i najgorim čudesima prikazanima na CES-u u Tech Radaru - uz obilje zanimljivih video snimaka - govori gost koji se ovih dana vratio iz Las Vegasa, tehnološki analitičar Bojan Mušćet…

