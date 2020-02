Pogledajte predavanje "problem solvera" doc. drc. sc. Roberta Kopala s Bug Future Showa 2020

Deus Ex Machina: neočekivani kraj ili početak? Naslov je to keynote predavanja kojim je otvoren ovogodišnji Bug Future Show, a koje je dobilo drugu najbolju ocjenu publike. Održao ga je doc. dr. sc. Robert Kopal, predstavivši se kao "problem solver" i bivši IT-jevac, a sada ga cijelog možete i pogledati...

Predavač je ovako najavio svoj keynote:

Zašto sam prestao biti IT- jevac i postao problem solver? Zašto je odabir između rješavanja problema klijenta ili prodaje usluge, lažna dilema IT-jevca? Zašto brute force analitika ili davno napisano (2.3.2012.) i danas vrijedi? :-( Što je to paradoks inovativnosti iliti tko je tu lud Zašto se moramo mijenjati brže od okoline iliti tajna vremeplova? Zašto je važno umijeće otkrivanja mikrotrendova iliti problem nevjernog Tome? Kakve veze ima Crni labud (ne radi se o politici) sa rješavanjem problema? Kako problem solver mijenja budućnost? I zašto je to jedini pravi smisao problem solvera? Kako sam pronašao smisao u tome da je biti u pravu u krivo vrijeme, isto kao i biti u krivu? Data scientist dilema ili pila naopako: data scientist vs. decision scientist vs. problem solver? O integritetu, kredibilitetu i legitimitetu problem solvera? Zašto je, za mene, obrazovanje smisao života? Svaki od odgovora na ova pitanja jest ujedno kraj, ali i početak.