U srijedu gledajte novi Hard-report uživo

U srijedu (28. ožujak) u 12:00h gledajte novu epizodu Hard-reporta, emisije u kojoj komentiramo novosti iz svijeta hardvera. Bugovi udarni hardveraši, Denis Arunović i Davor Šuštić, ponovo će stati pred kameru i zboriti o svemu što je nama geekovima drago. Kao i prošli puta, radit će se o prijenosu uživo.

Prvo, probno live izdanje Hard-reporta, održano prije tri tjedna, prošlo je zadovoljavajuće, no ukazalo je da još moramo poraditi na nekim tehnikalijama. Upravo smo to i učinili - nabavili smo novi, potpuno samostalni internetski link za računalo s kojeg streamamo, tako da više ne bi smjelo dolaziti do trzuckanja slike, a poigrali smo se i glasnoćom našeg novog studijskog mikrofona, stoga biste nas trebali bolje čuti.

Osim ovog u srijedu, plan je i da svi naredni Hard-reportovi budu prikazani uživo, bez naknadne montaže i ikakve cenzure. Ovakav novi format emisije omogućava vam da uživo komentirate sve o čemu će Davor i Denis pričaju te da pitate što vas zanima oko tema o kojima je riječ. Dečki će na monitorima pratiti live chat i sudjelovati u njemu, stoga vas pozivaju da svratite, pogledate, pitate i komentirajte.

Odbrojavanje do prve live epizode Hard-reporta pratite na našem YouTube kanalu:

Kliknete li na tipku "Subscribe", o početku prijenosa bit ćete informirani putem notifikacije na mobitelu.

Prijenos uživo odvijat će se u 1080p rezoluciji. Očekivano trajanje emisije je 1h, uz mogućnost kraćenja ili produljivanja, već ovisno o aktivnosti gledatelja i brzini kojom će Davor i Denis proći kroz teme koje su pripremili.

Emisija će po završetku biti dostupna za naknadno gledanje preko našeg YouTube kanala ili web stranice BugTV-a.